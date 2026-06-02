Παρότι η σεζόν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο Παναθηναϊκός παραμένει προσηλωμένος στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό, δημοσίευμα από τη Σερβία φέρνει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα ηχηρό σενάριο για το μέλλον του πάγκου των «πρασίνων».

Σύμφωνα με τη Meridian Sport, η διοίκηση του «τριφυλλιού» φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καταθέτοντάς του πρόταση συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια κίνηση μεγάλου βεληνεκούς, παρά το γεγονός ότι στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Ομπράντοβιτς αποτελεί την πλέον εμβληματική μορφή στην ιστορία του συλλόγου, καθώς συνέδεσε το όνομά του με τις σπουδαιότερες στιγμές του Παναθηναϊκού κατά την εποχή των Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου. Υπό την καθοδήγησή του, οι «πράσινοι» κατέκτησαν πέντε φορές τη EuroLeague, με τελευταίο ευρωπαϊκό τίτλο το 2011, κυριαρχώντας για χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Σέρβος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού από το 1999 έως το 2012, ενώ συνολικά στην προπονητική του διαδρομή μετρά εννέα κατακτήσεις EuroLeague. Πέρα από τα πέντε τρόπαια με το «τριφύλλι», έχει οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης τη Φενέρμπαχτσε, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπανταλόνα και την Παρτίζαν, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης.