Θέση για τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς πήρε μέσω ανάρτησής του ο γνωστός στιχουργός, Νίκος Μωραΐτης, σχολιάζοντας τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς και αναφερόμενος τόσο στην πορεία του κόμματος όσο και στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Μωραΐτης εκτιμά ότι η διαδρομή της Νέας Αριστεράς λειτούργησε ως ένα πολιτικό τεστ για στελέχη που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως η εκλογική και κοινωνική απήχηση που κατέγραψαν χωρίς την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Παράλληλα, ο στιχουργός αναφέρεται στις προσδοκίες που, κατά την άποψή του, υπάρχουν γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να επιλέξει τη συνεργασία με πρόσωπα του παρελθόντος, τα οποία θεωρεί πολιτικά φθαρμένα. Κλείνοντας την ανάρτησή του, σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τα συγκεκριμένα στελέχη.

Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

Αναλυτικά, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε για τη διάλυση της Νέας Αριστεράς:

«Η μεγάλη προσφορά της Νέας Αριστεράς ήταν ότι απέδειξε πως αν μαζευτούν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Τσίπρα χωρίς τον Τσίπρα, το ποσοστό που πετυχαίνουν στην κοινωνία είναι 1-2%.

Για μένα τα πράγματα είναι απλά: Το boom του κόμματος Τσίπρα με την πρώτη οφείλεται στο γεγονός ότι είδαμε νέα πρόσωπα – με τα σωστά και τα λάθη τους, αλλά νέα πρόσωπα.

Η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμένουν να «διορθώσει» ο Τσίπρας το σωστό του. Να κάνει το λάθος να πάρει παλιά, καμένα, εκτεθειμένα πρόσωπα (δε μιλάω για εξαιρέσεις), για να πουν: «Είδες! Μια απ’ τα ίδια είναι».

Φοβάμαι κάπως τον συναισθηματισμό του, μήπως τους λυπηθεί. Αλλά, από την άλλη, αρκετά δεν τους κουβάλησε; Αρκετά δεν τους πλήρωσε;».