Κλειστό θα παραμείνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου τμήμα της ΠΑΘΕ στο ύψος της Κατερίνης, λόγω εργασιών συντήρησης στη σήραγγα Τ4.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 08:00 έως τις 20:00 και αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τον Νότιο έως τον Βόρειο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης (434ο-438ο χλμ.).

Η κίνηση των οχημάτων προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.

Παράλληλα, η είσοδος του Ανατολικού Κόμβου Κατερίνης για τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.