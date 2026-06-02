Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στην πόλη Χαρμπίν στη βορειοανατολική Κίνα, όταν ισχυρή αμμοθύελλα έπληξε ξαφνικά την περιοχή, μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα μέσα σε λίγα λεπτά.

Το φαινόμενο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Οι ριπές ανέμου έφτασαν το ανώτατο επίπεδο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, με ξεριζωμένα δέντρα και λαμαρίνες να παρασύρονται από τον άνεμο.

Σε ορισμένες περιοχές, η ορατότητα μειώθηκε σε λιγότερο από 100 μέτρα, καθώς πυκνή σκόνη και άμμος κάλυψαν τις αστικές ζώνες της επαρχίας Χεϊλονγκτζιάνγκ. Όπως μετέδωσε η κινεζική τηλεόραση CCTV, «η μέρα μετατράπηκε ξαφνικά σε νύχτα, λόγω της έντασης του φαινομένου».

A severe sandstorm struck the city of Harbin, described as one of the strongest in recent years.



It turned daylight into sudden darkness and caused trees to be uprooted and parts of rooftops to be torn off, leading to widespread damage in several areas.

Η θερμοκρασία εκτοξεύτηκε λίγο πριν η κακοκαιρία πάρει δραματική τροπή. Σύμφωνα με μετεωρολόγους, η επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ βίωσε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πολλές περιοχές να ξεπερνούν τους 30°C. Η Χαρμπίν κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία 35,3°C, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για ατμοσφαιρική αστάθεια, καθώς «η έντονη ζέστη συνέβαλε στη συσσώρευση ενέργειας στην ατμόσφαιρα».

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ένα ασυνήθιστο και τρομακτικό φαινόμενο, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει ξαφνικά και την πόλη να «χάνεται» μέσα στη σκόνη.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπάνιο για την περιοχή, σύμφωνα με το Economic Times.