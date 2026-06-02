Οι αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της πόλης Μπούνια, πρωτεύουσας της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας Έμπολα.

Στις 23 Μαΐου είχε ανακοινωθεί η προσωρινή αναστολή όλων των εμπορικών πτήσεων από και προς τη Μπούνια με κάποιες εξαιρέσεις για τις πτήσεις που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και υγειονομικά εφόδια.

Ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό Ρότζερ Κάμπα είχε επικαλεστεί την ανάγκη να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυστηρών υγειονομικών μέτρων στο αεροδρόμιο της Μπούνια προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα που πλήττει τη χώρα.

Έπειτα από εκτίμηση «της διαδικασίας εποπτείας» της επιδημίας, «πλέον πληρούνται οι όροι ώστε να επιτραπεί η σταδιακή και ασφαλής επανάληψη» των πτήσεων, επεσήμανε σήμερα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών της ΛΔ Κονγκό.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο αεροδρόμιο της Μπούνια θα ισχύουν υγειονομικοί κανόνες, βάσει των οποίων θα ελέγχεται η θερμοκρασία όλων των επιβατών πριν την αναχώρησή τους και με την άφιξή τους και δεν θα επιτρέπεται να ταξιδεύει οποιοσδήποτε εμφανίζει πυρετό. Επίσης, θα είναι υποχρεωτικό το πλύσιμο των χεριών.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής (Africa CDC) ανακοίνωσαν στις 15 Μαΐου το ξέσπασμα επιδημίας Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η οποία οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού. Πολύ γρήγορα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Η επιδημία αυτή, η 17η που καταγράφεται στη ΛΔ Κονγκό, θεωρείται ήδη η τρίτη μεγαλύτερη, με τους υγειονομικούς να εκτιμούν ότι ο ιός εξαπλωνόταν για εβδομάδες προτού εντοπιστεί.

Αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Η απόφαση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου της Μπούνια ελήφθη μετά την επίσκεψη του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος Ανταμόν Γκεμπρεγέσους, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι παρατήρησε κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις στην αντίδραση των αρχών, περιλαμβανομένων πέντε περιπτώσεων ίασης ασθενών με Έμπολα.

Ωστόσο ο Τέντρος τόνισε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες διενέργειας τεστ και παροχής θεραπείας, όπως και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους υγειονομικούς.

Μέχρι στιγμής τα Africa CDC έχουν κάνει λόγο για 1.139 ύποπτα κρούσματα και 246 θανάτους που πιστεύεται ότι συνδέονται με τον Έμπολα. Από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί στο εργαστήριο 321 κρούσματα και 48 θάνατοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό που ανακοινώθηκαν χθες Δευτέρα.

Η επιδημία έχει εξαπλωθεί σε 15 από τις 36 υγειονομικές ζώνες της επαρχίας Ιτούρι, ενώ κρούσματα έχουν αναφερθεί στις γειτονικές επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου. Στην Ουγκάντα το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 11 κρούσματα Έμπολα εκ των οποίων ένα θανατηφόρο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «International Rescue Committee» προειδοποίησε χθες ότι «η επιδημία είναι μάλλον μεγαλύτερη» και έχει εξαπλωθεί περισσότερο από όσο αφήνουν να εννοηθεί τα επίσημα στοιχεία. Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωνόταν έως και τρεις μήνες προτού εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα στα μέσα Μαΐου.

Για το στέλεχος Bundibugyo δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία. Τα Africa CDC υποσχέθηκαν ένα εμβόλιο ως το τέλος του έτους, ενώ ο ΠΟΥ εργάζεται πάνω σε κλινικές δοκιμές.

Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, το μόνο για τον οποίο υπάρχει εμβόλιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Το πιο θανατηφόρο ξέσπασμα στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους από τα 3.500 καταγεγραμμένα κρούσματα μεταξύ 2018 και 2020.