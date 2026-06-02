Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% τον Μάιο του 2026, από 3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).

Το Μάιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία (6,3%), η Λιθουανία (5,1%), η Ελλάδα (5,0%), η Κροατία (4,9%) και το Λουξεμβούργο (4,5%).

Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Γερμανία (2,7%), στη Γαλλία (2,8%) και στη Φινλανδία (3%).