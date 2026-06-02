Η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ είναι «αναπόφευκτη», εκτίμησε σήμερα υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατού του Ιράν, την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Οι ΗΠΑ απαιτούν την πλήρη παράδοσή μας και το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί ποτέ», τόνισε ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επικεφαλής του γενικού επιτελείου διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπιγιά.

«Χωρίς παράδοση ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Οπότε περιμένουμε και ο πόλεμος δεν μας φοβίζει», πρόσθεσε ο Ασαντί.

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να διαμηνύει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο. Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκπρόσωπος των Φρουρών προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες τα τελευταία χρόνια.

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης: «Πλήρως προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά σενάρια»

Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπισαΐντ, δήλωσε ότι η στρατιωτική ετοιμότητα των Φρουρών θα διατηρηθεί στο «υψηλότερο επίπεδο», καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον στρατιωτικό τομέα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ επιστρέψουν στη «στρατιωτική αρένα», τότε «ο τύπος της επιχείρησης, η γεωγραφία της μάχης και ακόμη και το είδος των όπλων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαφορετικά», προσθέτοντας ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι «πλήρως προετοιμασμένο για όλα τα πιθανά σενάρια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Φρουροί βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση προετοιμασίας σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς έχουν αποκτήσει «εμπειρία στο πεδίο της μάχης και στην αντιπαράθεση με τον εχθρό». Υποστήριξε ακόμη ότι η κατανόηση που έχει πλέον το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών και αμυντικών δυνατοτήτων τους, των τακτικών τους και των «παραπλανήσεών» τους, είναι «πολύ πιο ξεκάθαρη από ό,τι στο παρελθόν».

Αναφορές στα Στενά του Ορμούζ και στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν

Ο Χοσεΐν Μοχεμπισαΐντ υποστήριξε επίσης ότι το ιρανικό ναυτικό και η συνολική μαχητική ικανότητα της χώρας «δεν έχουν ποτέ μειωθεί», παρά τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα μπορούσε να απομακρύνει τον ιρανικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ «ούτε για λίγα λεπτά».

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους παρά την «πολύ ευρεία ισχύ» που διαθέτουν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι στρατιωτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του Ιράν έχουν «αυξηθεί», ενώ η χώρα έχει ενισχύσει περαιτέρω τις μαχητικές της ικανότητες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχει εδραιωθεί πλήρως και δεν έχει αποδυναμωθεί ποτέ.

«Πάγωσαν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έρχονται μετά την απόφαση του ιρανικού καθεστώτος να διακόψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της διεύρυνσης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως τονίζει το Sky News.

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εκτιμά πως η πιθανότητα να τερματιστεί η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι υψηλή, εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση, αλλά η δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ παραμένει

Την ίδια στιγμή, πηγή που βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην προτεινόμενη συμφωνία που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με το τελικό κείμενο της συμφωνίας, ενώ η ιρανική πλευρά εξετάζει την πρόταση με ιδιαίτερη προσοχή. Όπως ανέφερε, η στάση αυτή συνδέεται με τη διαχρονική δυσπιστία του Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και με όσα η Τεχεράνη θεωρεί ως μη συμμόρφωση της αμερικανικής πλευράς στις δεσμεύσεις της.

Η πηγή επανέλαβε ότι το Ιράν επιδιώκει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα από οποιαδήποτε συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως «με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες, το Ιράν επιδιώκει απτά και πραγματικά οφέλη».

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν αυξημένες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαφωνίες μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να χάνει την υπομονή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θέτουν σε κίνδυνο τις προοπτικές των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν.