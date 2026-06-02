Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στην κεντρική Κένυα στη διάρκεια διαδήλωσης κατά της απόφασης των ΗΠΑ να εγκαταστήσουν σε στρατιωτική βάση της χώρας κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, όπως δήλωσαν στο Reuters ο διοργανωτής της διαδήλωσης, Πάτρικ Γουάχοουμ, και πηγή ασφαλείας.

Οι συνθήκες θανάτου τους δεν έγιναν άμεσα γνωστές, ενώ ο εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας της Κένυας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να σχολιάσει.

Ο πρόεδρος της χώρας ωστόσο, ο Γουίλιαμ Ρούτο, υπερασπίστηκε το αμερικανικό σχέδιο λέγοντας ότι αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εθνικής ετοιμότητας και σε μια μακροχρόνια εταιρική σχέση στον τομέα της υγείας με την Ουάσινγκτον.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κένυα ενέκρινε αμερικανικό αίτημα να εγκαταστήσει κέντρο σε στρατιωτική βάση της αεροπορίας, στην κεντρική Κένυα, για Αμερικανούς που ενδεχομένως να έχουν εκτεθεί στον Έμπολα.

Κάτοικοι και τοπικοί αξιωματούχοι στο Νανιούκι, περιοχή κοντά στη στρατιωτική βάση, πραγματοποίησαν χθες διαδήλωση κατά της προγραμματισμένης εγκατάστασης εκφράζοντας φόβους ότι αυτή θα μπορούσε να εκθέσει την κοινότητα στον Έμπολα και αμφισβητώντας τους λόγους που θα έπρεπε η χώρα τους να φιλοξενήσει κέντρο καραντίνας για Αμερικανούς πολίτες.

Η διαδήλωση ακολουθεί την αυξανόμενη κριτική πολιτών εις βάρος της συμφωνίας, με την πιθανότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να ανασταλεί η εφαρμογή του σχεδίου.

Μιλώντας για πρώτη φορά για τις εγκαταστάσεις αυτές, ο Ρούτο είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ασυνήθιστο και ότι είναι παρεμφερές με άλλα που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Κένυα.

«Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση Λαϊκίπια δεν διαφέρουν από άλλες που έχουμε στη χώρα», είπε ο Ρούτο στους δημοσιογράφους στη βόρεια Κένυα χθες το βράδυ καλώντας τους πολίτες να μην αμφισβητούν την ετοιμότητα της κυβέρνησης.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Ουγκάντα αντιμετωπίζουν το σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού του Έμπολα σε μια έξαρση της νόσου που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 48 ανθρώπους.

«Η Κένυα έχει καθήκον να προετοιμαστεί για τυχόν κρούσματα Έμπολα»

Ο Ρούτο δήλωσε ότι ενέκρινε την εγκατάσταση αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την Κένυα να την υποστηρίξει, επικαλούμενος δεκαετίες συνεργασίας με την Ουάσινγκτον σε προγράμματα υγείας, όπως το HIV/AIDS, ο Έμπολα και η COVID-19.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Κένυα είχε προετοιμάσει εγκαταστάσεις απομόνωσης, επιτήρησης και θεραπείας σε 23 κομητείες, προσθέτοντας ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετούσε τους Κενυάτες καθώς και ξένους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών, εάν χρειαζόταν.

Ο Ρούτο απέρριψε την κριτική για το σχέδιο, λέγοντας ότι «η Κένυα έχει καθήκον να προετοιμαστεί για τυχόν κρούσματα Έμπολα», συμπεριλαμβανομένων μεταξύ Κενυατών που ζουν ή υπηρετούν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Την περασμένη εβδομάδα δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή του σχεδίου έπειτα από προσφυγή που υποστήριξε ότι το κέντρο καραντίνας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ο Ρούτο δεν αναγνώρισε την ισχύ της δικαστικής απόφασης.

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 πέταξε στο Νανιούκι το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Δύο κάτοικοι του Νανιούκι ανέφεραν επίσης ότι είδαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν προς τη βάση το Σαββατοκύριακο, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν επρόκειτο για αμερικανικά αεροσκάφη.

Η Κένυα έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα χερσαία και εναέρια σύνορα και ελέγχει περίπου 3.000 άτομα καθημερινά, δήλωσε ο Ρούτο, προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα Έμπολα στη χώρα.

«Είμαστε μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Ξέρουμε τι κάνουμε», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.