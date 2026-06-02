Για την τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και τον γιο του, τον 19χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του μίλησε το πρωί της Τρίτης 2/6 ο πατέρας του.

Ο 19χρονος Γιάννης Καμπαΐλης από τη Βέροια, παραθέριζε στην περιοχή με την οικογένειά του και είχε τραυματιστεί θανάσιμα όταν το παιχνίδι στο οποίο επέβαινε έσπασε και το παιδί εκτοξεύτηκε στο κενό.

«Ένα μάτσο σίδερα, το οποίο στέρησε τη ζωή πολύ άδικα, πολύ άδικα το τονίζω, σε ένα παιδί και έφερε φρίκη στα δύο του αδέρφια που πρέπει να συνεχίσουν και φυσικά σε μία μάνα που το γέννησε. Αυτό το μηχάνημα με την ανοχή του εισαγγελέα, τότε του προϊσταμένου εισαγγελέα Πολυγύρου, αφέθηκε ελεύθερο και εξαφανίστηκε. Στους ισχυρισμούς τους, αυτοί λένε ότι το κατάστρεψαν. Εγώ με την έρευνά μου βρήκα το συγκεκριμένο μηχάνημα στην Αλβανία, όπου εκεί λειτουργεί ακριβώς όπως ήταν» επεσήμανε ο πατέρας του 19χρονου, 20 μήνες μετά μιλώντας στο Mega.

Στο εδώλιο σημειώνεται πως κάθονται τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες. «Προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλες οι έρευνες που έχουν γίνει δεν είχαν σωστή βάση και αυτό το μηχάνημα ήταν επιμελώς συντηρημένο και υπήρχε προσπάθεια για να συντηρηθεί ακόμη περισσότερο. Είναι τέσσερις κατηγορούμενοι με τέσσερις διαφορετικούς δικηγόρους και όλοι μαζί είναι συνεννοημένοι. Απλά δεν ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουν και δεν έχουν καταλάβει ποιον έχουν απέναντί τους» δήλωσε ο πατέρας του.

«Ο Γιάννης δεν θα φύγει ποτέ. Δεν θα φύγει γιατί, πέρα από το ότι ήταν ένα πολύ νέο παιδί που είχε ζωή, εμείς αυτό που κλαίμε και στεναχωριόμαστε είναι για τη δική τους ζωή. Τυχαία δεν έχασα και το δεύτερο. Στο ίδιο βαγόνι ήταν, απλά ο ένας πρόλαβε και κρατήθηκε. Ο μεγάλος προσπάθησε να τον πιάσει, του έσκισε τα ρούχα αλλά έφυγε. Αν είχαν φύγει και τα δύο, θα είχαν σκοτωθεί και τα δύο. Ή μπορεί να ήταν νεκρός ο δεύτερος και να ζούσε ο μεγάλος» σημείωσε.

«Ο κάθε γονιός πράττει αυτό που μπορεί όταν έχει τα παιδιά του. Όταν δεν έχει τα παιδιά του, δεν φοβάται τίποτα. Ο Γιάννης θα ζει και θα ζει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσο αντιλαμβάνομαι εγώ», είπε ο πατέρας του 19χρονου κλείνοντας.