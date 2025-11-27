Η πρώτη μέρα της διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς στο βήμα των μαρτύρων ανέβηκε ο 17χρονος αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής. Φορώντας μπλούζα με τη φωτογραφία του αδελφού του, περιέγραψε αναλυτικά το πώς άλλαξε η λειτουργία του παιχνιδιού λίγο πριν από το δυστύχημα.

Με βάση το κατηγορητήριο, στο εδώλιο βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του παιχνιδιού και ο μηχανολόγος–μηχανικός που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας.

Τι είπε ο 17χρονος για την ταχύτητα του μηχανήματος

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του εξήγησε ότι το crazy dance ξεκίνησε «αργά», με μια ήρεμη κίνηση, η οποία όμως –όπως είπε– «στη συνέχεια άλλαξε εντελώς», καθώς η ταχύτητα του παιχνιδιού αυξήθηκε απότομα. Από εκείνο το σημείο, τα πράγματα εξελίχθηκαν «μέσα σε δευτερόλεπτα».

«Είπα “Γιάννη δεν αντέχω άλλο”. Σφιγγόμουν», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια άκουσε ένα “κρακ” κι ένιωσε το κάθισμα να φεύγει.

«Μετά άκουσα έναν πιο δυνατό τριγμό και κατάλαβα ότι ο αδερφός μου έφυγε από το κάθισμα», είπε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε: «Προσπάθησε να κρατηθεί από την μπλούζα και το τσαντάκι μου, αλλά σκίστηκαν. Εγώ κρατήθηκα από την μπάρα. Πήγα να δω τον αδελφό μου που ήταν διαλυμένος».

Νωρίτερα ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα η μητέρα του 19χρονου που έβλεπε με τον μικρότερο γιο της να εξελίσσεται το τραγικό συμβάν. Κατά την εξέτασή της από το δικαστήριο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ταχύτητα με την οποία πήγαινε το παιχνίδι.

«Ξαφνικά πήγαινε τόσο γρήγορα που δε διέκρινα τα πρόσωπα των παιδιών», είπε, ενώ κατέθεσε πως κάλεσε τον κατηγορούμενο χειριστή να κόψει ταχύτητα αλλά εκείνος “απάντησε” με νόημα πως ήξερε τι έκανε.

Τρίτος μάρτυρας εξετάστηκε ο πατέρας του αγοριού, ο οποίος κατά την πολύωρη κατάθεσή του έκανε λόγο για «σάπια λουνα-πάρκ», όχι μόνο στην περίπτωση της Χαλκιδικής αλλά πανελλαδικά.

«Πρόκειται για ένα πανελλαδικό παρεάκι που βγάζει λεφτά με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτητών των λούνα παρκ αλλά και μηχανικών. Το παιδί μου χάθηκε και χιλιάδες άλλα κινδύνευσαν», τόνισε και πρόσθεσε ότι δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 15 μήνες έχουν μαζέψει όλα τα λούνα παρκ.

«Το παιδί μας δε θα γυρίσει, όμως, θέλω να βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα», συμπλήρωσε ο ίδιος και αναφέρθηκε στην προσωπική έρευνα που έκανε μετά το δυστύχημα.

Η δίκη διεκόπη για τις 8 Δεκεμβρίου οπότε θα επαναληφθεί με την εξέταση μαρτύρων (γνωστοποιήθηκε μία ακόμη δικάσιμος για τις 11/12).

Οι παραπάνω τέσσερις κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, πλημμέλημα για το οποίο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά. Η δίκη αυτή αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026.