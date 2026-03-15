Στη Λαμία βρέθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στη δράση γνωριμίας με την Πολεμική Αεροπορία και τις σύγχρονες αεροπορικές τεχνολογίες, που φιλοξενεί ο Δήμος Λαμιέων 14 με 16 Μαρτίου στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μάκη Πρέντζα, τους Αντιδημάρχους Αχιλλέα Τζουβάρα, Γιώργο Ποντίκα, Ευαγγελία Ματσούκα-Χάψα και Δημήτρη Κυρίτση, καθώς και στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, υποδέχθηκαν τον Αρχηγό στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και να παρακολουθήσει τη δράση.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους προσομοιωτές πτήσης μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και F-35, καθώς και τα σύγχρονα συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας (VR) που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) συνεχίζει τις δράσεις του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» με στόχο να φέρει τους νέους πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Μέσα από προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο την εμπειρία της πτήσης μαχητικών αεροσκαφών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΑ.

Παράλληλα, Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στον χώρο, συνομιλώντας μαζί τους και απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Πολεμική Αεροπορία, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ συνομίλησε με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης και το ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία, καταλήγει η ανακοίνωση.