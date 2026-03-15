Η ΑΕΚ έμεινε στο 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μία αγωνιστική πριν την έναρξη των play off υπάρχει τριπλή ισοβαθμία με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η Ένωση ήθελε να μπει δυνατά στο παιχνίδι και στο πρώτο δίλεπτο είχε δύο πολύ καλές στιγμές με τους Μάνταλο και Μουκουντί, ο πρώτος με σουτ και ο δεύτερος με κεφαλιά, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε σωστά. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθούσε να κάνει το παιχνίδι της, στο 28′ όμως λίγο έλειψε να βρεθεί πίσω στο σκορ μετά το λάθος του Μουκουντί αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε το σουτ του Ουκάκι.

Δεν μπήκε το γκολ εκεί, μπήκε λίγα λεπτά μετά όμως και συγκεκριμένα στο 33′, όταν ο Ούρονεν εκτέλεσε το φάουλ και ο ανενόχλητος Μήτογλου με κεφαλιά έκανε το 1-0 πληγώνοντας την πρώην ομάδα του. Ένα γκολ που επηρέασε τους «κιτρινόμαυρους» καθώς ήταν φανερό στα επόμενα λεπτά ότι είχαν χάσει τη συγκέντρωσή τους και στο 43′ οι Περιστεριώτες άγγιξαν το δεύτερο γκολ με το σουτ του Καραμάνη που απέκρουσε ο Στρακόσα, στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Αμέσως μετά, στο 45′, ο «δικέφαλος αετός» σκόραρε με τον Βάργκα, ο οποίος κατέβασε τη μπάλα και εκτέλεσε μετά την κεφαλιά του Ρέλβας έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, η εξέταση της φάσης στο VAR όμως έδειξε ότι ο Ούγγρος φορ ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι στο 1-0 και μπήκε στο δεύτερο με στόχο να πιέσει για να φτάσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς στην ισοφάριση. Και τελικά τα κατάφερε στο 63′, όταν ο Γιόβιτς με πολύ ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Η Ένωση είχε πάρει, πλέον, τα πάνω της και στο 69′ έκανε την ανατροπή: Κάθετη του Ρότα για τον Κοϊτά, αυτός έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Γιόβιτς εκτέλεσε για το 1-2.

Σκορ, όμως, που δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 71′ ο Ούρονεν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουτουσαμί, στο δεύτερο δοκάρι, σούταρε στην κίνηση και η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-2. Η ΑΕΚ ήταν αναγκασμένη να κυνηγήσει και τρίτο γκολ για να πάρει τη νίκη και η αλήθεια είναι πως είχε μεγάλες ευκαιρίες για να το πετύχει, αλλά στάθηκε και άτυχη… Όχι στο 85′, όταν ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε την κεφαλιά του Βάργκα, αλλά στο 92′, όταν ο Ζοάο Μάριο εκτέλεσε κόρνερ, ο Μουκουντί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Γιόβιτς με σουτ σημάδεψε και αυτός το δοκάρι!

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Κίνι, Καραμάνης, Μουτουσαμί (89′ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (62′ Τσαντίλας), Μπάκου (79′ Πνευμονίδης), Ουκάκι (89′ Τζοβάρας), Τσούμπερ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (77′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (77′ Ελίασον), Μάνταλος (52′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (88′ Κουτέσα), Λιούμπισιτς (52′ Πινέδα), Γιόβιτς, Βάργκα.