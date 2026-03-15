Η ΑΕΚ έμεινε στο 2-2 με τον Ατρόμητο και έχει πλέον συγκάτοικους στην κορυφή, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στα γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, τα οποία χαρακτήρισε «φθηνά» και «ανόητα».

Η Ένωση έμεινε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή με τον Γιόβιτς αλλά δέχθηκε την ισοφάριση αμέσως μετά και στις καθυστερήσεις είχε δύο δοκάρια, με τον προπονητής της να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

«Πήραμε ένα βαθμό, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ξανά ισοβαθμία τριών ομάδων στην κορυφή. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας μας σταμάτησε αρκετές φορές, όπως μας σταμάτησαν και τα δοκάρια.

Κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε καλή αμυντική ημέρα και αυτό μας τιμώρησε. Δώσαμε κάποια φθηνά γκολ και ανόητα. Στρέφουμε το βλέμμα στον επόμενο αγώνα.

Πληρώσαμε το τίμημα για το ότι δεν είχαμε συγκέντρωση. Το θέμα είναι πως φτάσαμε στο σημείο να δώσουμε τις στημένες φάσεις. Δεν είχαμε συγκέντρωση στην αμυντική λειτουργία και φτάσαμε ως εδώ».