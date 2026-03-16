Σε δύο κατευθύνσεις κινείται η κυβέρνηση αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η μία είναι η θωράκιση της χώρας και της οικονομίας, αλλά κυρίως η στήριξη των πολιτών αν χρειαστεί σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο. Άλλωστε, ο αντίκτυπος στη διεθνή οικονομία είναι εμφανής. Η άλλη είναι η παρέμβαση που σκοπεύει να κάνει ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος της εβδομάδας, τονίζοντας ότι χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή στάση, αλλά και αποφάσεις για να περιοριστούν οι αναταράξεις από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προτάσσουν σε κάθε ευκαιρία το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε πολιτική και οικονομική σταθερότητα, οι συνέπειες της κρίσης θα ήταν ακόμα πιο εμφανείς και τονίζουν ότι η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών επιτρέπει παρεμβάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στην κυριακάτικη ανάρτησή του όσο και από τη Λάρισα στο 3ο προσυνέδριο της ΝΔ. Όπως είπε, οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια έχουν αποδώσει καρπούς τόσο στην οικονομική όσο και στην ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού τόνιζαν ότι ανάχωμα στις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχει υψώσει το ενεργειακό μείγμα που έχει επιτευχθεί, ειδικά με τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που συμβάλλουν καθοριστικά στο χαμηλότερο κόστος ενέργειας που έχει η Ελλάδα τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική τιμή συγκριτικά με τις γειτονικές μας χώρες. Όπως επίσης και με την επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας και το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο, ώστε το ενεργειακό σύστημα να παραμένει αξιόπιστο και σταθερό.

Παρόλα αυτά, το κυβερνητικό επιτελείο συσκέπτεται διαρκώς, προκειμένου μέρα με την ημέρα να υπάρχουν σενάρια και σχέδια που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι κραδασμοί σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Ωστόσο, αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι όλα όσα σχεδιάζονται λαμβάνουν υπόψη τις αντοχές της οικονομίας, καθώς ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός, ειδικά στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος για τη συνέχεια.

Προετοιμασία για τη Σύνοδο

Τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και τα μέτρα κατά της ακρίβειας αναμένεται να κυριαρχήσουν στις 19 και 20 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής των 27, και εκεί η Ελλάδα μέσω του πρωθυπουργού αναμένεται να τονίσει ότι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί πιο εντατικά για πιθανές διακοπές στον εφοδιασμό και απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, γεγονός που θα οδηγούσε την ευρωπαϊκή οικονομία ακόμα και σε ύφεση.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι και η διασφάλιση του εφοδιασμού και του ρόλου που μπορεί να παίξει η ΕΕ στην ασφάλεια των θαλασσίων οδών.