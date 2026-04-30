Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 29/4 στη Θεσσαλονίκη όπου ένας φοιτητής σε κατάσταση αμόκ πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι και ζητούσε να δει ψυχολόγο.

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κασσάνδρου.

Ο 20χρονος αρχικά πετούσε γάλα ενώ μετά πέταξε τραπέζια, έπιπλα και άλλα αντικείμενα από το μπαλκόνι του.

Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και ο 20χρονος ζητούσε να δει ψυχολόγος.

Τελικά επί τόπου μετέβη διαπραγματευτής και ομάδα ΟΠΚΕ που μπήκε μέσα στο διαμέρισμα, ακινητοποίησε τον φοιτητή και τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα.

Με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», έλεγε πολλά πράγματα περί δαιμόνων και άλλα, καθ’ όλη τη διάρκεια.