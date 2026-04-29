Με κορυφαίο τον Καμπάτσο που πέτυχε 21 πόντους, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 86-82 τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των play off της Euroleague.

Αν και έχασε τον Ταβάρες με τραυματισμό στο πρώτο τρίλεπτο, η «βασίλισσα» πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (17-9) στο 6′ και ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, όπως έδειχνε και το 27-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τους Ισραηλινούς να έχουν εγκλωβιστεί και να μην μπορούν να σκοράρουν, οι Ισπανοί πήγαν στο +14 (38-24) στο 13′ και στο +20 (46-26) στο 16′, πριν έρθει η αντίδραση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη που μείωσε σε 48-33 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Χάποελ προσπαθούσε να πλησιάσει αλλά η Ρεάλ είχε δώσει στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε και τα έκανε όλα σωστά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μπει από το +15 (70-55) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, οι Ισραηλινοί έμειναν χωρίς προπονητή καθώς ο Ιτούδης αποβλήθηκε στο 33′ και στα τελευταία λεπτά εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν και κατάφεραν να μειώσουν, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 86-82 για τη Ρεάλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82