Ανησυχία προκαλεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ο τραυματισμός του Έντι Ταβάρες στο ξεκίνημα του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play off της Euroleague.

Είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς και δεν άρχισε καθόλου καλά για τους Ισπανούς καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Ταβάρες τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Ο σέντερ της Ρεάλ προσπάθησε να παραμείνει στο παρκέ αλλά έδειξε ότι πονούσε αρκετά και πήγε στον πάγκο της ομάδας του, για να αποχωρήσει στη συνέχεια με κατεύθυνση τα αποδυτήρια.

Όποια ομάδα προκριθεί από το ζευγάρι Ρεάλ – Χάποελ, υπενθυμίζουμε, θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Final Four όποια προκριθεί από το Βαλένθια – Παναθηναϊκός.