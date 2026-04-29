Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα play off της Euroleague και ο Έντι Ταβάρες έκανε δηλώσεις στο ισραηλινό «Sport5» και αναφέρθηκε τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τετάρτης (29/4, 21:45) στο πρώτο παιχνίδι της σειράς για την πρόκριση στο Final Four και ο σέντερ των Ισπανών μίλησε στο ισραηλινό «Sport5» και είπε τα εξής…

Για τη θέση που θα έδινε στη Χάποελ αν αποφάσιζε ο ίδιος την κατάταξη: «Δεν ξέρω, ίσως σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Η σεζόν τελείωσε με πολύ μικρή διαφορά, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να είναι πρώτοι ή δεύτεροι. Θα μπορούσες να πεις πιθανώς δεύτεροι, επειδή ο Ολυμπιακός έπαιζε καταπληκτικά όλη τη σεζόν».

Για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού που κέρδισε ο Ντιαλό: «Δεν ξέρω, θέλω να κερδίσω, αλλά πρέπει να σεβαστώ τον Ντιαλό. Είναι εξαιρετικός αμυντικός, ο στόχος μου είναι πάντα να κερδίζω και να είμαι υποψήφιος για περισσότερες νίκες. Αυτή τη σεζόν επέλεξαν τον Ντιαλό και δεν υπάρχει γυρισμός, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί την επόμενη σεζόν και να δω αν θα είμαι τυχερός».

Για την ειρωνική ανάρτησή του όταν ανακοινώθηκε πως ο Ντιαλό παίρνει το βραβείο: «Όχι, όχι, απλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω πάντα να κερδίζω. Νομίζω ότι ήταν λάθος που το έγραψα στο Twitter, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ήταν λάθος, ζήτησα συγγνώμη και έδωσα συγχαρητήρια στον Ντιαλό. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να κερδίσω».

Για το γεγονός ότι ίσως ο κόσμος τον θεωρεί δεδομένο: «Ναι, ίσως έχουν συνηθίσει και έχουν βαρεθεί να με επιλέγουν κάθε χρόνο. Ίσως έχουν βαρεθεί να με επιλέγουν κάθε σεζόν. Θα ρωτήσω τον έξι φορές νικητή του βραβείου, τον πλέι μέικερ του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, θα προσπαθήσω να τον ρωτήσω τι έκανε για να επιλεγεί έξι φορές».