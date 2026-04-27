Στα 50 χρόνια λειτουργίας η ομάδα της Draculis έχει δεχθεί πολλές ερωτήσεις από το καταναλωτικό κοινό, για τους τύπους των αναβατορίων σκάλας. Ο προβληματισμός μεγαλώνει, όταν στο σπίτι τουςη σκάλα έχει στροφές, γωνίες ή είναι αρκετά στενή, είτε πρόκειται για εσωτερικό χώρο ή εξωτερικό. Άλλωστετα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα έχουν περιστροφικές-τεθλασμένες σκάλες κι αυτότο συναντάμε από μεζονέτες μέχρι κλιμακοστάσια πολυκατοικιών.

Είναι σύνηθες λοιπόν, ότι για τους περισσότερους χρήστες, τα αναβατόρια σκάλας με την πρώτη ματιάμοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Από την άλλη, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων για κυκλικές σκάλες κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Για να είστε λοιπόν ενημερωμένοι και να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές από την αγορά μέχρι και την εγκατάσταση, η Draculis σας δίνει χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου να επιλέξετε το σωστό αναβατόριο σκάλας και να έχετε άνετη μετακίνηση στα σκαλοπάτια. Αναλυτικότερα:

Ασφαλής πρόσβαση με τα περιστροφικά αναβατόρια σκάλας!

Σε αντίθεση με τα ευθύγραμμα, τα αναβατόρια για κυκλικές σκάλες της Stannah, σχεδιάζονται αποκλειστικά κατά παραγγελία, για σκάλες που έχουν γωνίες ή στροφές και μπορούν να καλύψουνέως και 4 ορόφους. Με δεδομένο το γεγονός, ότι η κάθε περιστροφική σκάλα είναι διαφορετική σε διαστάσεις, με τη δική της κλίση, αριθμό στροφών και ύψος σκαλοπατιών, άρα σίγουρα μιλάμε για μια πιο πολύπλοκη κατασκευή. Αυτό σημαίνει, ότι το σωστό είναι να γίνει πρώτα μέτρηση και μελέτη, αποκλειστικά για τη δική σας σκάλα.

Η Draculis παρέχει αυτή την τόσο σημαντική υπηρεσία εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, κλείνοντας ραντεβού με έναν από τους μηχανολόγους της εταιρίας, προκειμένου να αξιολογήσει από κοντά τη σκάλα σας και να την αποτυπώσει σε μηχανολογικό σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, σχεδιάζεται η δική σας ράγα μεεξατομικευμένη εφαρμογή, για να ακολουθεί με ακρίβεια την κλίση της σκάλας και να διαμορφωθεί ανάλογα, ακόμα και αν μεσολαβούν πόρτες ή πλατύσκαλα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι την ημέρα της εγκατάστασης, απαιτούνται 4-8 ώρες από τους τεxνικούς της Draculis, προκειμένου να σας παραδώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα, με το αναβατόριο σκάλας σε πλήρη λειτουργία.

Επιπρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αναβατορίου σκάλας

Kάθε μοντέλο της Stannah που σχεδιάζεται για κυκλικές σκάλες εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, γι΄αυτό στη Draculis θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε τύπους καθισμάτων, σε χρώματα ράγας, σε υφάσματα και χρώματα για την ταπετσαρία, για να επιλέξετε με βάση τη δική σας αισθητική και τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

Επιπλέον διαθέτουν:

Πιστοποίηση CE , σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ζώνες για μέγιστη ασφάλεια και άνεση

για μέγιστη ασφάλεια και άνεση 5 ηλεκτρονικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν αντικείμενα πάνω στα σκαλοπάτια και διακόπτουν αυτόματα την κίνηση

που ανιχνεύουν αντικείμενα πάνω στα σκαλοπάτια και διακόπτουν αυτόματα την κίνηση Κλειδί για να τοχρησιμοποιείτε μόνο εσείς

για να τοχρησιμοποιείτε μόνο εσείς Βάρος ανύψωσηςέως 160 κιλά

ανύψωσηςέως Χειριστήρια πάνωστους βραχίονες,με πανεύκολη λειτουργία

πάνωστους βραχίονες,με πανεύκολη λειτουργία Αυτόματη αναδίπλωση για τηνκαρέκλα, τους βραχίονες και το υποπόδιο

για τηνκαρέκλα, τους βραχίονες και το υποπόδιο Control που τοποθετούνται στον τοίχο στις θέσεις στάθμευσης

που τοποθετούνται στον τοίχο στις θέσεις στάθμευσης Περιστρεφόμενα καθίσματα για άνετη επιβίβαση & αποβίβαση

καθίσματα για άνετη επιβίβαση & αποβίβαση Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος, για απόλυτη εργονομία

καθίσματος, για απόλυτη εργονομία Λεπτή ράγα που αφήνει ελεύθερο χώρο για τους υπόλοιπους χρήστες της σκάλας

που αφήνει ελεύθερο χώρο για τους υπόλοιπους χρήστες της σκάλας Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για πολύωρη λειτουργία, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αγορά αναβατορίου σκάλας, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές!

Η Draculis όλα αυτά τα χρόνια έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 8.350 εγκαταστάσεις πανελλαδικά. Για όλα τα προϊόντα ισχύει εγγύηση έως 10 χρόνια και επιπλέον η εταιρία προσφέρει ευέλικτους τρόπους αγοράς, όπως χρήση με πιστωτικές κάρτες & δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και 6 άτοκες δόσεις!

Για να μιλήσετε με έναν μηχανολόγο, καλέστε τώρα στη Draculis και κλείστε ένα Δωρεάν ραντεβού :

