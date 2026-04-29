Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος – υπήκοος Μπαγκλαντές, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από τις 25 Απριλίου 2026 – παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι, περί τις 11:50, σπασμωδικό επεισόδιο μέσα στο κελί του.

Το επεισόδιο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να φτάνει περίπου στις 12:20 και να εξετάζει τον κρατούμενο. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε η ενημέρωση ψυχιάτρου για περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασής του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του στο χώρο κράτησης. Κλήθηκε εκ νέου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του περίπου στις 17:00 το απόγευμα, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου. Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι διενεργείται προανάκριση για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ιατρικής αντιμετώπισης του κρατουμένου μετά το πρώτο επεισόδιο και της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών εντός των κρατητηρίων.