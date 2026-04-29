Με τον Γιόκερες να σκοράρει με πέναλτι στο 44ο λεπτό, η Άρσεναλ προηγείται με 1-0 στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον πρώτο ημιτελικό του Champions League.

Το παιχνίδι, όπως αναμενόταν, δεν είχε πολλές φάσεις, καθώς οι δύο ομάδες προσέχουν πάντα πάρα πολύ τις άμυνές τους, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως ήρθε το γκολ.

Αν και ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν συμφωνούσε, ο διαιτητής Μάκελι έδειξε το σημείο του πέναλτι για το μαρκάρισμα του Χάντσκο στον Γιόκερες, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση στο 44′ και νίκησε τον Όμπλακ για το 0-1.