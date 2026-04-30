Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει εκ νέου σήμερα ο 89χρονος πιστολέρο που σκόρπισε τον πανικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο πυροβολώντας και τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Επίσης, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό.

Ο 89χρονος

Σχεδιασμένη βήμα βήμα η επίθεση

Η επίθεση ήταν απολύτως σχεδιασμένη σύμφωνα με όσα δήλωσε ο 89χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς.

«Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε και ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του και να μπορεί να τη μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Είπε πως είχε αγοράσει τα δύο όπλα από Ρομά της Καλαμάτας

Ο δράστης της επίθεσης κατέθεσε μεταξύ άλλων στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Το γεγονός ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα χρόνια πριν, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τα είχε μετασκευάσει, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι ο 89χρονος σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές (28/4). Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Το εισιτήριο για Ιταλία και η βαλίτσα με τα λεφτά

Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε ένα εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι σήμερα, Πέμπτη 30/4, το απόγευμα με πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα της Ιταλίας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις Αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ. Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμα και το πιεσόμετρό του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμα φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό των τεσσάρων υπαλλήλων.

Κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι για άτομα άνω των 70 ετών

Η νομοθεσία της χώρας μας προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Το όριο αυτό θεωρείται «κλειδωμένο» και επηρεάζει τόσο το στάδιο της προφυλάκισης όσο και την εκτέλεση της ποινής μετά από καταδίκη.

Δεδομένης της νομοθεσίας ο ηλικιωμένος αναμένεται μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, είτε να αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση είτε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Οι δικαστικές αρχές έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, μπορεί να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.