Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας αναμένεται να ταξιδέψει στην Ινδία μέσα στην επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες που αφορούν την εμπορία πετρελαίου, όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. Η δημόσια αναφορά σε επίσκεψη ξένου ηγέτη θεωρείται ασυνήθιστη και αποτυπώνει, σύμφωνα με αναλυτές, την αυξημένη επιρροή που ασκούν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Καράκας.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες είναι στην εξουσία από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, θα βρίσκεται και εκείνος στην Ινδία από το Σάββατο.

Την ώρα που η ινδική οικονομία πλήττεται από το χάος που ξέσπασε λόγω της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Θέλουμε να τους πουλήσουμε τόση ενέργεια όση είναι έτοιμοι να αγοράσουν».

«Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχουν ευκαιρίες με το βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Πράγματι, νομίζω ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας θα μεταβεί επίσης στην Ινδία την ερχόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν με την Ινδία. Είναι ένας θαυμάσιος σύμμαχος, ένας θαυμάσιος εταίρος».

Η Ντέλσι Ροδρίγκες παρότι επέκρινε δημόσια την στρατιωτική επιχείρηση που ανέτρεψε τον Μαδούρο, δέχθηκε τους επαίνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τη βοήθειά της προς τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Η Ροδρίγκες πραγματοποίησε το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό ως προσωρινή πρόεδρος στις αρχές του μήνα στη Χάγη για να υποστηρίξει τις διεκδικήσεις της Βενεζουέλας σε μια εδαφική διαφορά με τη Γουιάνα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Η Ροδρίγκες διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με την Ινδία ως μαθήτρια του γκουρού Σάτια Σάι Μπάμπα που πέθανε το 2011.

Η Ινδία βασίζεται στις εισαγωγές υδρογονανθράκων για να καλύψει σχεδόν το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών της.