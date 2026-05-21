Ένταση επικράτησε έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση για «mutlak butlan», με την οποία ακυρώνεται το συνέδριο του 2023 που είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, μετά την απόφαση άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία μέλη και υποστηρικτές του CHP, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της κομματικής οργάνωσης της Άγκυρας. Στο σημείο μεταφέρθηκαν αστυνομικά κιγκλιδώματα, ενώ μπροστά από το κτήριο υπήρξε αυξημένη κινητικότητα και ισχυρή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η απόφαση θεωρείται από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δικαστική παρέμβαση στο μεγαλύτερο κόμμα απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δημοσιεύματα τουρκικών μέσων έκαναν λόγο για συνθήματα, διαμαρτυρίες και στιγμές έντασης έξω από το κτήριο, ενώ καταγράφηκαν και αντιδράσεις οργής από υποστηρικτές του κόμματος.

Η εικόνα έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP θύμισε σε πολλούς τις σκηνές που είχαν προηγηθεί σε παλαιότερη κρίση στα γραφεία της οργάνωσης Κωνσταντινούπολης, όταν δικαστική απόφαση για την τοπική ηγεσία είχε οδηγήσει σε συγκρούσεις υποστηρικτών του κόμματος με την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, οι νεότερες αναφορές κάνουν λόγο κυρίως για ένταση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα γενικευμένων επεισοδίων στην Άγκυρα. Η κατάσταση παραμένει πολιτικά φορτισμένη, καθώς το CHP ετοιμάζει τα επόμενα νομικά και πολιτικά του βήματα μετά την απόφαση που ανατρέπει την ηγεσία Οζέλ.