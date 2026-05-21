Ο Κέβιν Σπέισι πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή και συμβολική επιστροφή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ακριβώς έναν χρόνο μετά την παγερή στάση που είχε κρατήσει η διοργάνωση απέναντί του. Ο 66χρονος πλέον ηθοποιός, ο οποίος είδε την καριέρα του να καταστρέφεται εν μία νυκτί από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, περπάτησε ξανά στο λαμπερό κόκκινο χαλί χθες βράδυ, σφραγίζοντας το τέλος της πολυετούς απομόνωσής του από τη βιομηχανία του θεάματος.



Αν και πέρυσι οι διοργανωτές του φεστιβάλ είχαν δηλώσει ότι ο πρωταγωνιστής του House of Cards δεν είχε καμία σχέση με τον θεσμό, φέτος η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ πόζαρε χαμογελαστός στους φωτογράφους στο πλευρό του μοντέλου Βία Λέμαν, κατά την πρεμιέρα της γαλλικής ταινίας «De Gaulle: Tilting Iron», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η περίοδος του Χόλιγουντ που τον είχε βάλει στη «μαύρη λίστα» ανήκει πια στο παρελθόν.



Η πορεία του Σπέισι προς την αποκατάσταση του ονόματός του ήταν μακρά και επίπονη. Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι κατηγορίες του Άντονι Ραπ τον οδήγησαν στην απόλυση από το Netflix και τον απόλυτο αποκλεισμό. Ωστόσο, η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο ηθοποιός απαλλάχθηκε πανηγυρικά από όλες τις κατηγορίες, τόσο στη δίκη με τον Ραπ όσο και στις επόμενες ποινικές και αστικές υποθέσεις στη Βρετανία και τις ΗΠΑ που αφορούσαν άλλους καταγγέλλοντες.



Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι αυτά τα επτά χρόνια ήταν οικονομικά καταστροφικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχασε το σπίτι του στο Μέριλαντ λόγω των αστρονομικών δικαστικών εξόδων. Παρά τις αντιξοότητες, ο Σπέισι παρέμεινε αισιόδοξος, ξεκινώντας από την αρχή με μικρούς ρόλους σε ανεξάρτητες παραγωγές. Η συμμετοχή του στο επερχόμενο θρίλερ «The Awakening» αποτελεί τον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά τις αθωώσεις.



Την ίδια στιγμή, οι Κάννες διατηρούν μια αυστηρή στάση απέναντι σε εκκρεμείς υποθέσεις, έχοντας αποκλείσει άλλους καλλιτέχνες, γεγονός που κάνει την παρουσία του Σπέισι ακόμη πιο σημαντική, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.