Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη δικαστική απόφαση στην Τουρκία που ακύρωσε το συνέδριο του CHP του 2023, οδηγώντας στην απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος και ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και κεντρικό πρόσωπο της τουρκικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «πολιτικό πραξικόπημα» με εργαλείο τη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ευθέως τη «νοοτροπία Ερντογάν».

Η απόφαση του τουρκικού εφετείου ακύρωσε το συνέδριο του CHP του Νοεμβρίου 2023, στο οποίο ο Οζέλ είχε κερδίσει τον Κιλιτσντάρογλου, και προβλέπει την προσωρινή απομάκρυνση του ίδιου και των κομματικών οργάνων που εξελέγησαν τότε. Το CHP έχει περιθώριο να προσφύγει κατά της απόφασης.

Ιμάμογλου: «Η απόφαση είναι άκυρη και ανίσχυρη»

Στη δήλωσή του, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίστηκε αποφασισμένος για πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση Ερντογάν, τονίζοντας ότι η μάχη δεν αφορά μόνο το CHP αλλά συνολικά τη δημοκρατική λειτουργία της Τουρκίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια στα πολιτικά πραξικοπήματα που διεξάγονται με το χέρι της δικαιοσύνης από τη νοοτροπία του Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση «άκυρη και ανίσχυρη», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ευθεία παρέμβαση στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

«Η απόφαση ακύρωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη. Δεν είναι απλώς ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας, της δημοκρατίας, της Δημοκρατίας. Είναι η κατάργηση του συνταγματικού καθεστώτος», σημείωσε.

«Το ζήτημα υπερβαίνει τα κόμματα»

Ο Ιμάμογλου κάλεσε τους πολίτες να σταθούν απέναντι στη δικαστική παρέμβαση, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως ζήτημα που ξεπερνά τα όρια της κομματικής αντιπαράθεσης.

«Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας», υπογράμμισε.

Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.



Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir.



Mesele… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 21, 2026

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό έντονη δικαστική και πολιτική πίεση. Διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η απόφαση για το CHP εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων κατά της αντιπολίτευσης, με τον Ιμάμογλου να παραμένει φυλακισμένος και να θεωρείται πιθανός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μελλοντική προεδρική αναμέτρηση.

Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στο CHP

Το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Άγκυρας έκρινε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Σε εκείνο το συνέδριο, ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σηματοδοτώντας αλλαγή σελίδας στην ηγεσία του κόμματος.

Με τη νέα δικαστική απόφαση, ο Οζέλ και η ηγετική ομάδα που εξελέγη μετά το συνέδριο τίθενται προσωρινά εκτός καθηκόντων, ενώ επανέρχεται η προηγούμενη διοίκηση υπό τον Κιλιτσντάρογλου. Σύμφωνα με το DW Türkçe, η απόφαση κάνει λόγο για «mutlak butlan», δηλαδή απόλυτη ακυρότητα.

Βαθαίνει η κρίση στην τουρκική αντιπολίτευση

Η αντίδραση Ιμάμογλου δείχνει ότι η απόφαση δεν θα αντιμετωπιστεί από την αντιπολίτευση ως απλή εσωκομματική δικαστική διαμάχη. Αντίθετα, το CHP και τα κορυφαία στελέχη του επιχειρούν να τη μετατρέψουν σε κεντρικό ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου.

Η υπόθεση προκαλεί ήδη πολιτικούς και οικονομικούς τριγμούς στην Τουρκία. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η απόφαση προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές, με το χρηματιστήριο να καταγράφει έντονες πιέσεις μετά τη δημοσιοποίησή της.

Νέο μέτωπο απέναντι στον Ερντογάν

Η δήλωση Ιμάμογλου ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν. Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης επιχειρεί να παρουσιάσει την απόφαση ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής αποδυνάμωσης της αντιπολίτευσης μέσω της Δικαιοσύνης.

Το μήνυμα είναι σαφές: για τον Ιμάμογλου, η καθαίρεση Οζέλ δεν αφορά μόνο την ηγεσία του CHP. Αφορά το αν η Τουρκία θα παραμείνει χώρα με συνταγματική τάξη, κομματική αυτονομία και πολιτικό ανταγωνισμό ή αν η Δικαιοσύνη θα χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ανατροπής εσωκομματικών και εκλογικών συσχετισμών.

Η επόμενη κίνηση του CHP, η στάση Οζέλ και Κιλιτσντάρογλου, αλλά και η απήχηση της δήλωσης Ιμάμογλου στην κοινωνία, θα κρίνουν αν η απόφαση θα προκαλέσει εσωκομματική αναδίπλωση ή ευρύτερη πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση Ερντογάν.