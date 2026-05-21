Η Μεγάλη Πυραμίδα στη Γκίζα μπορεί να χτίστηκε πριν από 4.600 χρόνια, ωστόσο διαθέτει αντισεισμική προστασία, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Επιστήμονες που εξέτασαν τη δομή του μνημείου που ανεγέρθηκε κατά την περίοδο του Παλαιού Βασιλείου της αρχαίας Αιγύπτου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με δομικά χαρακτηριστικά που το βοήθησαν να αντέχει την καταστροφική δύναμη των σεισμών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι επιστήμονες αξιολόγησαν τη δομική δυναμική της χρησιμοποιώντας σεισμογράφους. Παρά το μέγεθος και την πολυπλοκότητά της, η πυραμίδα επέδειξε μια αξιοσημείωτα ομοιογενή και σταθερή δομική απόκριση στις δονήσεις.

Οι τέσσερις πλευρές της πυραμίδας -που βρίσκεται λίγο έξω από το Κάιρο- είναι χτισμένες από τεράστιους ασβεστολιθικούς όγκους και έχουν μήκος περίπου 230 μέτρα στη βάση.

Αρχικά, η πυραμίδα είχε ύψος περίπου 147 μέτρα και για 3.800 χρόνια ήταν το ψηλότερο κτίσμα στον κόσμο. Η φυσική διάβρωση με την πάροδο του χρόνου όμως και η αφαίρεση, πριν από αιώνες, των λείων εξωτερικών λίθων για χρήση ως οικοδομικό υλικό, την άφησαν στο σημερινό της ύψος των περίπου 138,5 μέτρων.

Οι επιστήμονες εντόπισαν διάφορα χαρακτηριστικά που προσέδιδαν στην πυραμίδα αντοχή στους σεισμούς. Διαθέτει εξαιρετικά ευρεία βάση με χαμηλό κέντρο βάρους, εξαιρετικά συμμετρική γεωμετρία, σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή και εξελιγμένη εσωτερική δομή, η οποία περιλαμβάνει εσωτερικούς θαλάμους που μετριάζουν την ενίσχυση των δονήσεων. Επιπλέον, χτίστηκε πάνω σε ισχυρό ασβεστολιθικό υπόστρωμα.

«Αυτά τα στοιχεία, στο σύνολό τους, δημιουργούν μια ισορροπημένη και συνεκτική δομή», δήλωσε ο σεισμολόγος Μοχάμεντ Ελ Γκάμπρι του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αστρονομίας και Γεωφυσικής (NRIAG) της Αιγύπτου, κύριος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Scientific Reports.

«Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατασκευαστές διέθεταν σαφώς πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σταθερότητα, τη συμπεριφορά των θεμελίων, την κατανομή της μάζας και τη μεταφορά φορτίων», δήλωσε ο σεισμολόγος του NRIAG και κύριος συγγραφέας της μελέτης, Asem Salama. «Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικό τεχνικό επίτευγμα, αλλά και ένα βαθύ έργο τέχνης και ανθρώπινης οραματικής σκέψης. Η τέλεια συμμετρία της, η μνημειώδης κλίμακα και οι κομψές αναλογίες της δημιουργούν μια διαχρονική ομορφιά που συνεχίζει να προκαλεί δέος ακόμη και μετά από 4.600 χρόνια», δήλωσε ο Ελ Γκάμπρι.