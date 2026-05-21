Σε δημόσια εκδήλωση στο θέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, η Μαρία Καρυστιανού έδωσε στη δημοσιότητα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού της φορέα «Ελπίδα».

Στο κείμενο που παρουσιάστηκε, ξεχωρίζουν ως κεντρικοί άξονες η ενίσχυση της διαφάνειας, η θωράκιση του κράτους δικαίου, καθώς και παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος παρουσιάζει το σχήμα ως «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» και όχι απλώς ως κλασικό κόμμα. Κεντρική του αφετηρία είναι η υπόθεση των Τεμπών, ο αγώνας της Μαρίας Καρυστιανού για δικαιοσύνη και η καταγγελία ότι η χώρα βιώνει κρίση θεσμών, διαφθορά, αδιαφάνεια, κοινωνική υποβάθμιση και απαξίωση της πολιτικής ζωής.

Ο βασικός πυρήνας

Το κείμενο ξεκινά με το σύνθημα «Δεν πάει άλλο» και περιγράφει το Κίνημα ως αυθόρμητη κοινωνική αντίδραση απέναντι στη διαφθορά, τη φτωχοποίηση, την αναξιοκρατία και τη συγκάλυψη. Η τραγωδία των Τεμπών παρουσιάζεται ως το γεγονός που αποκάλυψε χρόνιες παθογένειες του κράτους και ένωσε πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η διακήρυξη έχει έντονο αντισυστημικό, θεσμικό και πατριωτικό ύφος. Δηλώνει ότι το Κίνημα ξεκινά «χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος», με ενωτική πρόθεση, πέρα από παλαιούς διχασμούς και κομματικές ταμπέλες.

Οι βασικές θέσεις

Το κείμενο βάζει ως πρώτη προτεραιότητα την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Ζητά μηδενική ανοχή στη διαφθορά και καθαρή λειτουργία των θεσμών.

Στα κοινωνικά ζητήματα, δίνει βάρος στη στήριξη της οικογένειας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, στην προστασία των νέων και στην ανάσχεση του brain drain. Προτείνει ειδικό φορέα για το δημογραφικό, την οικογένεια και τους νέους.

Για την Παιδεία, ζητά ανασυγκρότηση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, στήριξη των εκπαιδευτικών και έμφαση στην ειδική αγωγή. Για την Υγεία, μιλά για δημόσιο, δωρεάν και καθολικό ΕΣΥ, χωρίς «κρυφές συναλλαγές» και λίστες αναμονής.

Στο κράτος δικαίου, η πιο συγκεκριμένη θέση είναι η πρόταση για παύση του ορισμού της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η διάκριση των εξουσιών.

Οικονομία, τράπεζες και διαφάνεια

Η διακήρυξη ζητά έλεγχο όλων των δημόσιων συμβάσεων, ιδιαίτερα των μνημονιακών, έλεγχο στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εγχώριων κονδυλίων και ανάκτηση δημόσιου χρήματος όπου υπήρξε διασπάθιση.

Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι το κομμάτι για τις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Ζητά διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, φορολόγησή τους, τέλος στην προνομιακή μεταχείριση ισχυρών δανειοληπτών, έλεγχο των servicers και προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στην παραγωγή, μιλά για παραγωγική και βιομηχανική ανασυγκρότηση, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της ψηφιακής μετάβασης, του πρωτογενούς τομέα, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της μελισσοκομίας και των εξαγωγών.

Εξωτερική πολιτική και εθνικά θέματα

Στα εθνικά ζητήματα, η διακήρυξη μιλά για προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας με βάση το διεθνές δίκαιο.

Έχει επίσης σαφή αναφορά σε έναν «σύγχρονο πολυπολικό κόσμο» και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να λειτουργεί ως «ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου». Παράλληλα, ζητά ενίσχυση της άμυνας, της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και φροντίδα για τον απόδημο Ελληνισμό.

Περιβάλλον, ΜΜΕ, πολιτισμός

Για το περιβάλλον, ζητά προστασία του φυσικού πλούτου, αποκατάσταση ζωνών Natura, ολοκλήρωση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, έλεγχο των ενεργειακών παρεμβάσεων και επανεξέταση του πλαισίου για τις ΑΠΕ.

Για τα ΜΜΕ, μιλά για ανάγκη ενίσχυσης της ελευθεροτυπίας, διαφανείς κανόνες στην κρατική χρηματοδότηση και αντικειμενικά κριτήρια στην κατανομή δημόσιας διαφήμισης.

Στον πολιτισμό, ζητά ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας, προστασία μνημείων, στήριξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ψηφιοποίηση, διάσωση και αξιοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.