Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το χρηματιστήριο της Τουρκίας μετά τη δικαστική απόφαση που ακυρώνει το συνέδριο του CHP του 2023, απομακρύνει τον Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία και ανοίγει τον δρόμο για την προσωρινή επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Η απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου της Άγκυρας προκάλεσε κύμα ανησυχίας στην Borsa Istanbul, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν άμεσα στον νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας που ανοίγει στην Τουρκία.

Βουτιά άνω του 6% στον BIST-100

Ο βασικός δείκτης BIST-100 υποχώρησε πάνω από 6% μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση άνω του 8%, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Η ταχύτητα της πτώσης ενεργοποίησε τους αυτόματους μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών, με αποτέλεσμα να παγώσουν συναλλαγές σε μετοχές, options και futures.

Η απόφαση ανακοινώθηκε περίπου μία ώρα πριν από το κλείσιμο της αγοράς, γεγονός που επιδείνωσε την εικόνα, καθώς οι συναλλαγές στην spot αγορά δεν επανεκκίνησαν. Στην αγορά παραγώγων, όπου υπάρχει βραδινή συνεδρίαση μέχρι τις 23:00 ώρα Κωνσταντινούπολης, η πτώση έφτασε το ημερήσιο όριο του 10%.

Η λίρα έμεινε σταθερή, αλλά οι αγορές ανησυχούν

Σε αντίθεση με το χρηματιστήριο, η ισοτιμία δολαρίου/τουρκικής λίρας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στην περιοχή των 45 λιρών, καθώς η αγορά συναλλάγματος παραμένει υπό στενό κυβερνητικό έλεγχο. Ωστόσο, το bne IntelliNews σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα τεθούν στο μικροσκόπιο τα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας.

Πιο περιορισμένη ήταν η πρώτη αντίδραση στα τουρκικά CDS πενταετίας, τα οποία κινήθηκαν περίπου κατά 10 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας το επίπεδο των 250 μονάδων, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στα τουρκικά ευρωομόλογα.

Η πολιτική κρίση πέρασε αμέσως στις αγορές

Η χρηματιστηριακή βουτιά δείχνει ότι η δικαστική κρίση στο CHP δεν αντιμετωπίζεται από τις αγορές ως απλή εσωκομματική υπόθεση. Η απόφαση για «mutlak butlan», δηλαδή απόλυτη ακυρότητα του συνεδρίου, δημιουργεί νέο σκηνικό αβεβαιότητας στο μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Το bne IntelliNews σημειώνει ότι η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη περίοδο πιέσεων προς το CHP, αναφέροντας ότι από τον Οκτώβριο του 2024 το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά εισαγγελικών ενεργειών, ενώ ο Εκρέμ Ιμάμογλου παραμένει φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025.

Νέος παράγοντας αστάθειας για την Τουρκία

Η αντίδραση των αγορών δείχνει ότι οι επενδυτές φοβούνται νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας στην Τουρκία, σε μια στιγμή που η οικονομία παραμένει ευάλωτη σε κρίσεις εμπιστοσύνης.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η κρίση στο CHP θα περιοριστεί στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης ή αν θα εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση με πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Για την ώρα, η πρώτη απάντηση των αγορών ήταν σαφής: η δικαστική απόφαση προκάλεσε σοκ στην Borsa Istanbul και επανέφερε την πολιτική αβεβαιότητα στο επίκεντρο του τουρκικού ρίσκου.