Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος του CHP για την προεδρία, Εκρέμ Ιμάμογλου, ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της 34ης συνεδρίασης της δίκης του στις 7 Μαΐου 2026, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της δικαστικής διαδικασίας.

Η συγκλονιστική σκηνή εκτυλίχθηκε στην αίθουσα του 40ου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, όπου δικάζονται 414 άτομα, 77 εκ των οποίων κρατούνται, για κατηγορίες διαφθοράς που αφορούν τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Η Απολογία που Συγκλόνισε το Δικαστήριο

Τα δάκρυα του Ιμάμογλου προκλήθηκαν από τη συγκινητική απολογία του Μουσταφά Κελές, γιου του προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου του Δήμου Κωνσταντινούπολης (IBB Spor Kulübü) Φατίχ Κελές. Όταν ο νεαρός Κελές έκανε την υπεράσπισή του, όλοι οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα συγκινήθηκαν βαθιά και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους. Ο Ιμάμογλου, όταν πήρε το μικρόφωνο για να θέσει ερωτήσεις στο πλαίσιο της διασταυρούμενης εξέτασης, απευθύνθηκε στον Κελές λέγοντας «αγαπημένε μου γιε», αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω των δακρύων του.

Με κομμένη φωνή από τη συγκίνηση, ο Ιμάμογλου ρώτησε τον Μουσταφά Κελές: «Από την παιδική σου ηλικία συναντιόμαστε από γιορτή σε γιορτή, εκτός από το να σου δίνω χαρτζιλίκι, είχαμε ποτέ άλλη επαφή Μουσταφά;”». Ο νεαρός Κελές, που επίσης έκλαιγε στο εδώλιο των κατηγορουμένων, απάντησε με ένα απλό «όχι, δεν είχαμε». Στη συνέχεια, ο συγκλονισμένος δήμαρχος δήλωσε: «Ο Θεός να μην δοκιμάσει κανέναν με το παιδί του. Ζητώ συγγνώμη από αυτόν τον νεαρό εκ μέρους της τούρκικης δικαιοσύνης. Ο Θεός να μην αφήσει κανέναν να περάσει κάτι τέτοιο».

Η υπόθεση και οι κατηγορίες

Ο Ιμάμογλου βρίσκεται υπό κράτηση από τον Μάρτιο του 2025 και η δίκη του ξεκίνησε επίσημα στις 9 Μαρτίου 2026. Αντιμετωπίζει πάνω από 140 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της ίδρυσης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκίας, νοθείας διαγωνισμών και ξεπλύματος χρήματος. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης από 828 έως 2.352 χρόνια. Τόσο ο Ιμάμογλου όσο και το CHP απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη δίκη πολιτικά κινητοποιημένη.

Οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την πολιτική φύση της δίωξης και τους περιορισμούς στην πρόσβαση δικηγόρων, δημοσιογράφων και κοινού στη δίκη. Το δικαστήριο έχει επιβάλει αυθαίρετους περιορισμούς που εμποδίζουν την παρακολούθηση της διαδικασίας. Η υπόθεση θεωρείται ευρέως ως προσπάθεια να ματαιωθούν οι φιλοδοξίες του Ιμάμογλου να αμφισβητήσει τον πρόεδρο Ερντογάν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.