Η φράση του Οζγκιούρ Οζέλ περί «εφεδρικού κόμματος» ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέο πολιτικό θρίλερ στην Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του ιστορικού κεμαλικού CHP και βασικού κορμού της τουρκικής αντιπολίτευσης, επιχείρησε να εμφανιστεί ψύχραιμος απέναντι στα δικαστικά σενάρια που βαραίνουν το κόμμα του. Όμως, με μία μόνο διατύπωση, άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία του CHP δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια.

«Το να κρατάς ένα κόμμα στην άκρη είναι το αντίδοτο στο κλείσιμο κόμματος», είπε ο Οζέλ, απαντώντας στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο δικαστικής ακύρωσης του συνεδρίου του CHP και για την πιθανότητα να υπάρξει παρέμβαση στην κομματική ηγεσία. Στην ίδια παρέμβασή του υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν φοβάται τη λεγόμενη «mutlak butlan», δηλαδή την απόλυτη ακυρότητα του συνεδρίου, τονίζοντας πως «στο CHP δεν πιάνει ούτε ακυρότητα ούτε ατομική βόμβα».

Πίσω από τη φράση, όμως, κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο πολιτικό παιχνίδι. Το CHP βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο δικαστικών και πολιτικών πιέσεων, ενώ η υπόθεση του συνεδρίου του 2023, από το οποίο αναδείχθηκε η σημερινή ηγεσία του Οζέλ, έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης. Το Reuters είχε μεταδώσει ότι το CHP επανεξέλεξε τον Οζέλ σε έκτακτο συνέδριο, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση του ενόψει δικαστικής απόφασης που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την εκλογή του στην ηγεσία.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το «εφεδρικό κόμμα» είναι απλώς μια προληπτική δικλείδα ασφαλείας ή αν στην Τουρκία προετοιμάζεται το έδαφος για μία από τις πιο δραματικές αναδιατάξεις της αντιπολίτευσης τα τελευταία χρόνια.

Τι ακριβώς είπε ο Οζγκιούρ Οζέλ

Ο Οζέλ προσπάθησε να διαχωρίσει δύο διαφορετικά σενάρια: το πρώτο αφορά την πιθανή ακύρωση του συνεδρίου του CHP, ενώ το δεύτερο αφορά ένα πολύ πιο βαρύ ενδεχόμενο, δηλαδή την απόπειρα κλεισίματος του κόμματος.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το T24 και αναπαρήγαγε το ίδιο το CHP, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η συζήτηση για την ακυρότητα του συνεδρίου είναι «πολιτική μηχανική» και ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει κόμμα «στην άκρη», απάντησε ότι το να υπάρχει μια τέτοια πρόνοια είναι «αντίδοτο» στο ενδεχόμενο κλεισίματος κόμματος.

Σε νεότερες δηλώσεις του, ο Οζέλ έγινε ακόμη πιο σαφής. Όπως μετέδωσε το Kısa Dalga, είπε ότι «εφεδρικό κόμμα υπάρχει», αλλά όχι για το σενάριο της «mutlak butlan». Κατά τον ίδιο, αν υπάρξει απόπειρα ακύρωσης του συνεδρίου, το πεδίο μάχης παραμένει το ίδιο το CHP. Αντιθέτως, η ύπαρξη δεύτερου κόμματος αφορά, όπως είπε, το ενδεχόμενο κλεισίματος του κόμματος.

Με άλλα λόγια, ο Οζέλ στέλνει διπλό μήνυμα: δεν παραδίδει το CHP σε καμία εσωκομματική ή δικαστική ανατροπή, αλλά ταυτόχρονα θέλει να δείξει ότι, αν το κράτος επιχειρήσει να βγάλει το κόμμα εκτός πολιτικού παιχνιδιού, η αντιπολίτευση θα έχει έτοιμη εναλλακτική στέγη.

Γιατί μιλάμε για τόσο σοβαρή υπόθεση

Το CHP δεν είναι ένα απλό κόμμα της αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, το παλαιότερο κόμμα της Τουρκίας και σήμερα ο βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πολιτικό πεδίο. Μετά τις δημοτικές εκλογές του 2024, όπου η αντιπολίτευση κατέγραψε μεγάλη επιτυχία, το CHP βρέθηκε να ελέγχει τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα.

Η άνοδος του CHP υπό τον Οζέλ, αλλά και η πολιτική δυναμική γύρω από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, έχουν μετατρέψει το κόμμα σε κεντρικό σημείο πίεσης για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Το Reuters σημείωνε ότι ο Οζέλ αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Ερντογάν μετά την κράτηση του Ιμάμογλου, ενώ η υπόθεση του συνεδρίου του CHP παρακολουθείται στενά και από τις αγορές, λόγω των πιθανών πολιτικών συνεπειών.

Αυτό εξηγεί γιατί η συζήτηση για «εφεδρικό κόμμα» δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Αγγίζει τον πυρήνα της πολιτικής επιβίωσης της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Τα βασικά σενάρια για το «εφεδρικό κόμμα»

Σενάριο 1: Το CHP κρατά εφεδρικό κόμμα μόνο ως νομική ασφάλεια

Το πιο «ήπιο» σενάριο είναι ότι το CHP έχει πράγματι φροντίσει να υπάρχει ένα νομικά έτοιμο κόμμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σκοπεύει να το ενεργοποιήσει άμεσα. Σε αυτή την εκδοχή, το «εφεδρικό κόμμα» λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε ακραίες δικαστικές κινήσεις.

Η Τουρκία έχει μακρά ιστορία παρεμβάσεων στα κόμματα, με κλεισίματα ή απειλές κλεισίματος πολιτικών σχηματισμών. Επομένως, για ένα κόμμα που βρίσκεται σε σύγκρουση με το προεδρικό σύστημα Ερντογάν, η ύπαρξη εναλλακτικής νομικής δομής μπορεί να θεωρείται σχεδόν αυτονόητη άμυνα.

Σε αυτό το σενάριο, ο Οζέλ δεν προαναγγέλλει αποχώρηση από το CHP. Αντιθέτως, στέλνει προειδοποίηση: ακόμη κι αν επιχειρηθεί θεσμικό χτύπημα, η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να υπάρχει.

Σενάριο 2: Νέο κόμμα μόνο αν υπάρξει απόφαση κλεισίματος του CHP

Το δεύτερο σενάριο είναι πιο δραματικό. Αν υπάρξει απόπειρα κλεισίματος του CHP, το «εφεδρικό κόμμα» μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα άμεσης μεταφοράς στελεχών, βουλευτών, οργανώσεων και ψηφοφόρων.

Αυτό θα ήταν πολιτικός σεισμός. Θα σήμαινε ότι το ιστορικό κόμμα του Ατατούρκ θα δεχόταν τέτοιο πλήγμα ώστε η ηγεσία του θα αναγκαζόταν να οργανώσει τη συνέχεια της πολιτικής της παρουσίας μέσα από άλλη κομματική στέγη.

Ο Οζέλ φαίνεται να θέλει να ακριβώς αυτό: να πει ότι, αν το σύστημα επιχειρήσει να κλείσει το CHP, δεν θα καταφέρει να κλείσει και την κοινωνική βάση της αντιπολίτευσης.

Σενάριο 3: Νέο κόμμα αν η δικαιοσύνη ακυρώσει το συνέδριο και επιστρέψει παλιά ηγεσία

Εδώ βρίσκεται το πιο λεπτό σενάριο. Ο Οζέλ λέει ότι η μάχη απέναντι στη «mutlak butlan» θα δοθεί μέσα στο CHP. Ωστόσο, αν μια δικαστική απόφαση οδηγούσε σε ανατροπή της σημερινής ηγεσίας και σε επιστροφή παλαιότερων μηχανισμών, θα μπορούσε να δημιουργηθεί de facto ρήξη.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η σημερινή ηγεσία, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές και το κομματικό ακροατήριο που στηρίζει τη γραμμή του Οζέλ και του Ιμάμογλου θα έπρεπε να αποφασίσουν αν θα μείνουν σε ένα CHP υπό άλλη διοίκηση ή αν θα δημιουργήσουν νέο πολιτικό φορέα.

Αυτό είναι το σενάριο που θα μπορούσε να μετατρέψει το «εφεδρικό κόμμα» από τεχνική λύση σε όχημα μεγάλης διάσπασης.

Σενάριο 4: Το «εφεδρικό κόμμα» ως διαπραγματευτικό όπλο

Υπάρχει και η εκδοχή ότι ο Οζέλ χρησιμοποιεί το θέμα κυρίως ως αποτρεπτικό μήνυμα. Με απλά λόγια: λέει στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι ακόμη κι αν επιχειρήσει δικαστική ανατροπή, δεν θα πάρει αυτό που θέλει.

Αν ο στόχος μιας παρέμβασης θα ήταν να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση, ο Οζέλ απαντά ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να την κάνει πιο επιθετική, πιο ενωμένη και πιο αποφασισμένη. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν και φιλοαντιπολιτευόμενες αναλύσεις στην Τουρκία, με αρθρογράφους να σημειώνουν ότι μια απόπειρα να παραδοθεί το CHP σε μια ηγεσία με μικρή κοινωνική απήχηση μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη ισχυρότερη αντίδραση.

Σενάριο 5: Προετοιμασία για εκλογικό αιφνιδιασμό

Ο Οζέλ άφησε να εννοηθεί ότι κάθε σοβαρό κόμμα πρέπει να έχει εναλλακτικά σχήματα σε περίπτωση που λίγο πριν από εκλογές επιχειρηθεί κάποια κίνηση αποκλεισμού. Αυτό δείχνει ότι το CHP δεν σκέφτεται μόνο ένα σενάριο κλεισίματος, αλλά και ένα σενάριο εκλογικού αιφνιδιασμού.

Αν, για παράδειγμα, προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές σε περιβάλλον δικαστικής πίεσης, το κόμμα θα θέλει να είναι βέβαιο ότι υπάρχει πολιτικό όχημα που μπορεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Ένα νέο κόμμα που δεν έχει προετοιμαστεί εγκαίρως μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με νομικά, οργανωτικά και εκλογικά εμπόδια.

Το «εφεδρικό κόμμα», επομένως, θα μπορούσε να είναι όχι μόνο σχέδιο άμυνας, αλλά και προληπτική απάντηση σε πιθανή προσπάθεια αποκλεισμού της αντιπολίτευσης από την εκλογική μάχη.

Σενάριο 6: Σκηνικό εσωτερικής σύγκρουσης στο CHP

Το πιο επικίνδυνο σενάριο για την αντιπολίτευση είναι να μη χρειαστεί καν δικαστικό κλείσιμο του CHP για να προκληθεί ζημιά. Αρκεί η διαρκής συζήτηση για «εφεδρικά κόμματα», ακυρώσεις συνεδρίων και νέα σχήματα για να καλλιεργηθεί εικόνα αστάθειας.

Η κυβέρνηση Ερντογάν θα μπορούσε να αξιοποιήσει επικοινωνιακά αυτή τη συζήτηση για να εμφανίσει το CHP ως κόμμα σε κρίση, χωρίς σαφή ηγεσία και χωρίς θεσμική σταθερότητα. Από την άλλη, ο Οζέλ προσπαθεί να αντιστρέψει το αφήγημα: δεν παρουσιάζει το «εφεδρικό κόμμα» ως ένδειξη φόβου, αλλά ως απόδειξη ετοιμότητας.

Τι σημαίνει η φράση «εφεδρικό κόμμα» για την Τουρκία

Στην πράξη, η φράση αυτή συμπυκνώνει τον φόβο της αντιπολίτευσης ότι το πολιτικό παιχνίδι στην Τουρκία δεν θα παιχτεί μόνο στις κάλπες. Θα παιχτεί και στα δικαστήρια, στους δήμους, στις έρευνες, στις υποθέσεις διαφθοράς, στις διώξεις, στις αποφάσεις για κομματικά συνέδρια και στις θεσμικές πιέσεις.

Για το CHP, το μεγάλο δίλημμα είναι πώς θα παραμείνει θεσμικό κόμμα εξουσίας χωρίς να εμφανιστεί φοβικό. Αν αντιδρά υπερβολικά, μπορεί να φανεί ότι προεξοφλεί ή φοβάται την ήττα. Αν δεν προετοιμαστεί, μπορεί να αιφνιδιαστεί. Ο Οζέλ προσπαθεί να σταθεί ανάμεσα στα δύο: λέει ότι δεν φοβάται, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια.

Το δημοσίευμα της Türkiye: Βρήκαν κτίριο δίπλα στο MHP;

Λίγο πριν τον επίλογο της υπόθεσης, ήρθε ένα ακόμη δημοσίευμα να ρίξει λάδι στη φωτιά. Η Türkiye Gazetesi υποστήριξε ότι, μετά τις δηλώσεις Οζέλ για «εφεδρικό κόμμα», υπήρξε κινητικότητα στην Άγκυρα και ότι φέρεται να έχει ενοικιαστεί τριώροφο κτίριο στην περιοχή Μπαλγκάτ, κοντά στα κεντρικά γραφεία του εθνικιστικού MHP.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το κτίριο φέρεται να προορίζεται για ενδεχόμενο σενάριο νέου κόμματος, είτε σε περίπτωση υπόθεσης κλεισίματος είτε στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ακυρότητα του συνεδρίου. Η Türkiye Gazetesi αναφέρει επίσης ότι κομματικές πηγές συνδέουν το κτίριο με πιθανά σενάρια «mutlak butlan» ή κλεισίματος κόμματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το CHP για τέτοια χρήση.

Το στοιχείο αυτό έχει μεγάλη πολιτική αξία, ακόμη κι αν παραμένει στο επίπεδο του ισχυρισμού. Διότι μεταφέρει τη συζήτηση από τις δηλώσεις και τα σενάρια σε κάτι πολύ πιο απτό: ένα πιθανό κτίριο, μια πιθανή οργανωτική βάση, μια πιθανή προετοιμασία για την επόμενη ημέρα.

Επίλογος: Άμυνα ή προαναγγελία μεγάλης ρήξης;

Το «εφεδρικό κόμμα» του Οζγκιούρ Οζέλ μπορεί να είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα: ασπίδα, απειλή, μήνυμα, σχέδιο ανάγκης και πολιτικό τεστ για το καθεστώς Ερντογάν.

Αν πρόκειται απλώς για νομική πρόνοια, τότε το CHP επιχειρεί να δείξει ότι δεν θα πέσει σε παγίδα. Αν όμως πράγματι υπάρχουν οργανωτικές προετοιμασίες, τότε η Τουρκία μπορεί να βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ πιο βαθύ σενάριο: την πιθανότητα η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης να χρειαστεί να υπερασπιστεί τη συνέχειά της ακόμη και έξω από το ίδιο της το ιστορικό κέλυφος.

Το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο το CHP. Αφορά το πώς θα διεξαχθεί η επόμενη μεγάλη πολιτική μάχη στην Τουρκία: με όρους κάλπης ή με όρους δικαστικής και θεσμικής πίεσης.

Και σε αυτή τη μάχη, η φράση του Οζέλ για «εφεδρικό κόμμα» ίσως αποδειχθεί κάτι πολύ περισσότερο από μια αμυντική ατάκα. Μπορεί να είναι το πρώτο δημόσιο σημάδι ότι η τουρκική αντιπολίτευση ετοιμάζεται για όλα.