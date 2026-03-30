Οι τουρκικές δικαστικές αρχές άνοιξαν προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του ηγέτη του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου» μετά από σκληρή ομιλία του κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Κουσάντασι. Η υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στην κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στο κυβερνών μπλοκ και την αξιωματική αντιπολίτευση, σε μια περίοδο που ο CHP καταγγέλλει συστηματική «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης».

Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας της Άγκυρας, αλλά και του νέου εκλεκτού του Ερντογάν, Ακίν Γκιουρλέκ, βρίσκεται η ομιλία του Οζγκιούρ Οζέλ σε συγκέντρωση του CHP στο Αιγαίο, όπου κατηγόρησε ευθέως τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι εγκατέλειψε την κληρονομιά των εκλογικών του επιτυχιών για χάρη «αντιδημοκρατικών πρακτικών». Ο ηγέτης του CHP φέρεται να παρομοίασε τη στάση του προέδρου με εκείνη «αρχηγού πραξικοπήματος», προειδοποιώντας ότι θα «μείνει στην Ιστορία με ντροπή» για τις επιλογές του.

Η Εισαγγελία επικαλείται το άρθρο 299 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα περί «προσβολής του προέδρου», εργαλείο που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σύμβολο των διώξεων κατά αντιφρονούντων και πολιτικών αντιπάλων στην Τουρκία. Ανώτερα στελέχη του CHP καταγγέλλουν ότι η κίνηση αυτή δεν είναι παρά μια ακόμη προσπάθεια να φιμωθεί η αξιωματική αντιπολίτευση και να σταλεί μήνυμα σε όποιον τολμά να αμφισβητεί δημόσια τον προεδρικό λόγο.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπουρχανετίν Μπουλούτ, έκανε λόγο για «μηδενική ανοχή στην κριτική» και κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι μετατρέπει τη Δικαιοσύνη σε «εργαλείο πολιτικής πίεσης». Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X διεμήνυσε πως το κόμμα «δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα πίσω και δεν θα πει ούτε μία λέξη λιγότερη», προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της πολιτικής και επικοινωνιακής αντιπαράθεσης.

Η κλιμάκωση γύρω από τον Οζγκιούρ Οζέλ και το CHP

Στο ίδιο μήκος κύματος, η αναπληρώτρια επικεφαλής του CHP, Γκιουλ Τσιφτσί, δήλωσε ότι οι συγκεντρώσεις του κόμματος «εκφράζουν τη βούληση του λαού» και δεν μπορούν να κατασταλούν ούτε με ανακρίσεις ούτε με ποινικές διώξεις. «Η βούληση του λαού που ανεβαίνει στις πλατείες δεν μπορεί να φιμωθεί με πιέσεις, έρευνες ή κατηγορητήρια», τόνισε, διαμηνύοντας ότι η έρευνα δεν πρόκειται να αποθαρρύνει ούτε το CHP ούτε τον ηγέτη του.

Η υπόθεση Οζγκιούρ Οζέλ ξεσπά σε μια συγκυρία έντονης πολιτικής έντασης ανάμεσα στον ηγέτη του CHP και τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ. Στις 17 Μαρτίου, ο Οζέλ κατήγγειλε δημόσια ότι ο Γκιουρλέκ διαθέτει 12 ακίνητα σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη και Τσανάκκαλε, ενώ έχει πουλήσει ακόμη τέσσερα, με συνολική αξία 452 εκατ. λιρών, θέτοντας ευθέως ερωτήματα για το πώς συγκεντρώνεται τέτοιος πλούτος «με έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε τις καταγγελίες ως «κατασκευασμένες» και «συκοφαντικές», όμως η ουσία είναι ότι ο ίδιος ο Γκιουρλέκ έχει πίσω του ένα βαρύ ιστορικό στη στοχοποίηση στελεχών του CHP. Πριν αναλάβει το υπουργείο στις 11 Φεβρουαρίου, είχε υπηρετήσει ως γενικός εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, «τρέχοντας» σειρά πολύκροτων δικών κατά στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

CHP, δήμοι και η σκιά των διώξεων

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεκάδες αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες από δήμους που ελέγχονται από το CHP έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για υποθέσεις διαφθοράς, τις οποίες οι ίδιοι αρνούνται κατηγορηματικά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε ως υποψήφιος του κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, γεγονός που η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει ως ωμή πολιτική στοχοποίηση.

Τα συνεχή αυτά επεισόδια συνθέτουν την εικόνα μιας Τουρκίας όπου η πολιτική σύγκρουση μεταφέρεται σταθερά στις αίθουσες των δικαστηρίων, με το CHP να καταγγέλλει «δικαστικό ακτιβισμό» υπέρ της κυβέρνησης. Για τον Οζγκιούρ Οζέλ, η νέα έρευνα δεν αφορά μόνο το πρόσωπό του, αλλά τη μάχη του CHP να εμφανιστεί ως ο βασικός πόλος αντίστασης σε αυτό που παρουσιάζει ως συστηματική υπονόμευση της λαϊκής βούλησης και της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.