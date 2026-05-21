Σε χωριό στη βόρεια Ονδούρα σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό με τουλάχιστον 13 νεκρούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες κατοίκων εκτελέστηκαν εν ψυχρώ. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο συμμοριών, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.

«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.

Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.

Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.