Σε χωριό στη βόρεια Ονδούρα σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό με τουλάχιστον 13 νεκρούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές και μαρτυρίες κατοίκων εκτελέστηκαν εν ψυχρώ. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο συμμοριών, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.

🚨⚠️ JORNADA VIOLENTA EN HONDURAS DEJA MÁS DE 20 MUERTOS EN MENOS DE 24 Horas.



Honduras vivió este jueves 21 de mayo una de las jornadas más sangrientas del año, luego de registrarse varios hechos violentos en distintos puntos del país que dejan de manera preliminar más de 20… pic.twitter.com/LkF7yPLnYz — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) May 21, 2026

«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.

🚨 ACTUALIZACIÓN | #MundoRBC | Enfrentamiento en Corinto, frontera con Guatemala (Honduras)



Vía @masntvhn: Se presume que los atacantes eran mexicanos, presuntamente vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación. Los agentes de la policía hondureña cayeron en una emboscada… pic.twitter.com/xRYrsi7kAS — RBCNoticiasGT (@RBCNoticiasGT) May 21, 2026

Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.

Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.