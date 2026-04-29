Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 89χρονο που προκάλεσε πανικό στο κέντρο της Αθήνας, φωτίζοντας το οικονομικό του προφίλ και τις επίμονες διεκδικήσεις του από το ελληνικό Δημόσιο.

Παρά το γεγονός ότι λάμβανε συντάξεις από το εξωτερικό και οικονομική ενίσχυση από την Ελλάδα, με συνολικά μηνιαία έσοδα που φέρονται να άγγιζαν τις 3.000 ευρώ, ο ίδιος συνέχιζε να διεκδικεί επιπλέον παροχές, προκαλώντας ερωτήματα για τα κίνητρά του.

Οι συντάξεις και τα εισοδήματα του 89χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εισέπραττε σύνταξη από τη Γερμανία ύψους περίπου 100 ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ λάμβανε περίπου 2.600 δολάρια μηνιαίως. Παράλληλα, ελάμβανε επίδομα από την Ελλάδα που ανερχόταν περίπου στα 360 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, επιχείρησε να εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη παροχή από τον ΕΦΚΑ, ζητώντας τη μετατροπή του επιδόματος σε κατώτατη σύνταξη. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών ήταν μόλις 40 ευρώ – από 360 σε 400 ευρώ.

Ήδη από το 2018, φέρεται να είχε ξεκινήσει διεκδικήσεις που αφορούσαν περίπου 400 ένσημα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 100 ευρώ. Για τον σκοπό αυτό, προσέφυγε σε περισσότερους από πέντε δικηγόρους, αναλαμβάνοντας και τα σχετικά έξοδα, προκειμένου να συνεχίσει τις νομικές του ενέργειες.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και η κόρη του, η οποία δήλωσε:



«Αυτός, από ό,τι μου είχε πει, ήταν να παίρνει 100 ευρώ τον μήνα από την Ελλάδα. Οπότε, ακόμη κι αν είχε όντως δουλέψει, δεν ήταν κάποιο ιδιαίτερο ποσό γι’ αυτόν. Για άλλους μπορεί να είναι, αλλά για εκείνον που ήδη έπαιρνε καλά χρήματα από την Αμερική. Ξέρω ότι έπαιρνε κάθε μήνα πάνω από 2.000 δολάρια σύνταξη».

Οι αποκαλύψεις που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News προκάλεσαν αίσθηση, με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΦΚΑ Αττικής, Δημήτρης Ζήσιμος, να ξεκαθαρίζει:

«Αυτός ο άνθρωπος δεν δικαιούταν σύνταξη από την Ελλάδα».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ιδιόγραφη επιστολή του 89χρονου, στην οποία αναφέρεται στις απολαβές του και την αντιμετώπιση που – όπως υποστηρίζει – είχε από τις ελληνικές αρχές:

«ΥΓ: Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μού φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα (όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια)».