Ο δύο φορές πρωταθλητής της Cup Series και ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία των τριών μεγάλων εθνικών κατηγοριών του NASCAR, Κάιλ Μπους, πέθανε σε ηλικία 41 ετών.

Η οικογένεια Μπους, η Richard Childress Racing και το NASCAR εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση την Πέμπτη, γνωστοποιώντας ότι ο Μπους κατέληξε έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Δεν δόθηκε επίσημη αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 41χρονος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο νωρίτερα την ίδια ημέρα λόγω «σοβαρής ασθένειας», μόλις τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στον αγώνα Coca-Cola 600 στο Charlotte Motor Speedway.

Όπως ανέφεραν πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση στο Associated Press, ο Μπους βρισκόταν την Τετάρτη σε προσομοιωτή οδήγησης της Chevrolet στο Κόνκορντ, όταν έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σάρλοτ. Οι ίδιες πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς η οικογένεια και η ομάδα δεν έχουν δώσει επίσημες λεπτομέρειες.

Ο Κάιλ Μπους ήταν αδελφός του Κερτ Μπους, μέλους του Hall of Fame του NASCAR.

Σε κοινή τους δήλωση, NASCAR και συνεργαζόμενοι φορείς ανέφεραν

«Ολόκληρη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους. Ήταν μελλοντικός Hall of Famer, ένα σπάνιο ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε γενιά. Ήταν μαχητικός, παθιασμένος, εξαιρετικά ικανός και νοιαζόταν βαθιά για το άθλημα και τους φιλάθλους».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «σε μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ σημείωσε ρεκόρ νικών σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, κατέκτησε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του NASCAR και συνέβαλε στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς οδηγών ως ιδιοκτήτης στη Truck Series. Η ευφυΐα του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα δημιούργησαν έναν ισχυρό δεσμό με τους φιλάθλους, σχηματίζοντας τη “Rowdy Nation”».

Η είδηση έρχεται έντεκα ημέρες αφότου ο Μπους είχε ζητήσει μέσω ασυρμάτου ιατρική βοήθεια («shot») στο τέλος αγώνα της Cup Series στο Watkins Glen, καθώς αντιμετώπιζε έντονη αδιαθεσία που επιδεινώθηκε από τις συνθήκες του αγώνα. Παρά τα προβλήματα, τερμάτισε στην 8η θέση.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε αγωνιστεί στο Dover, όπου κατέκτησε τη νίκη στη Truck Series με την Spire Motorsports, ενώ στη συνέχεια τερμάτισε 17ος στο NASCAR All-Star Race, που ήταν και ο τελευταίος του αγώνας.

Συγκλονισμένοι οδηγοί του NASCAR έκαναν δημόσιες αναρτήσεις. Ο Ντένι Χάμλιν έγραψε ότι «δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την είδηση» και ζήτησε σκέψεις για την οικογένεια του εκλιπόντος, ενώ ο Μπραντ Κεσελόφσκι μίλησε για «σοκ» και «πολύ δύσκολη στιγμή».

Ο Μπους, γνωστός ως «Rowdy» και «Wild Thing» λόγω του έντονου χαρακτήρα και των συχνών εντάσεων στην πίστα, μπήκε στο NASCAR το 2005 κατακτώντας τον τίτλο Rookie of the Year.

Κατέκτησε πρωταθλήματα το 2015 και το 2019 με την Joe Gibbs Racing, ομάδα στην οποία σημείωσε το μεγαλύτερο μέρος των επιτυχιών της καριέρας του.

Σύμφωνα με την ομάδα του, «η επίδρασή του στην οργάνωση και στο άθλημα δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Ο Μπους, από το Λας Βέγκας, σημείωσε συνολικά 234 νίκες στις τρεις κορυφαίες κατηγορίες του NASCAR, εκ των οποίων 63 στην Cup Series, 102 στην O’Reilly Auto Parts Series και 69 στη Truck Series, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ.

Στα πρώτα του χρόνια είχε αποχωρήσει από τη Hendrick Motorsports για να δοθεί θέση στον Ντέιλ Έρνχαρντ Τζούνιορ.

Ο ίδιος ο Έρνχαρντ δήλωσε ότι «με τον Κάιλ είχαμε δύσκολη σχέση για χρόνια, αλλά με τον καιρό βρήκαμε τρόπο να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας».

Αργότερα ο Μπους μετακινήθηκε στη Joe Gibbs Racing, όπου γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ το 2022 εντάχθηκε στη Richard Childress Racing μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Το τελευταίο διάστημα είχε ανοικτή αντιπαράθεση με τον Ντένι Χάμλιν, ο οποίος είχε σχολιάσει στο podcast του ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του Μπους στις νίκες, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Παρά τις διευκρινίσεις του Χάμλιν, ο Μπους είχε απαντήσει ότι θα μπορούσε να του κάνει τη ζωή «κόλαση» στην πίστα.

Στον τελευταίο τους αγώνα στο Κάνσας, ο Μπους είχε καθυστερήσει τον Χάμλιν παρά το γεγονός ότι βρισκόταν αρκετούς γύρους πίσω, επηρεάζοντας τη ροή του αγώνα.

Μετά τη νίκη του στο Dover, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θυμήθηκα πώς οδηγώ».

Σε ερώτηση για το πόσες νίκες θέλει ακόμη στην καριέρα του, είχε απαντήσει: «Παίρνεις ό,τι μπορείς, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η τελευταία, γι’ αυτό να τις εκτιμάς όλες».

Η απώλεια του Μπους έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραγικών γεγονότων που έχουν πλήξει τον χώρο του NASCAR τα τελευταία χρόνια.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε ενώ ήδη είχαν αποχωρήσει οι ομάδες από το Indianapolis 500, με την είδηση να προκαλεί θλίψη σε φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το NASCAR επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας Coca-Cola 600 θα διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή.

Οι ομάδες αναμένεται να ξεκινήσουν προετοιμασία την Παρασκευή στο Charlotte Motor Speedway, ενώ η Richard Childress Racing είχε ήδη ανακοινώσει ότι τη θέση του Μπους θα πάρει ο Όστιν Χιλ στο No. 8 Chevrolet Camaro ZL1.

Ο Κάιλ Μπους αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σαμάνθα και τα παιδιά τους, Μπρέξτον και Λένιξ.