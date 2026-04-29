Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο 89χρονος Παναγιώτης Κ., ο οποίος άνοιξε πυρ αρχικά στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και λίγη ώρα αργότερα στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως. Μετά από πολύωρες αναζητήσεις, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις κάμερες πριν από τρία χρόνια, όταν είχε βρεθεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Σε πλάνα από ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, o 89χρονος εμφανίζεται στο Τατόι κρατώντας μια εικόνα του τέως βασιλιά, μιλώντας για τη θλίψη του.

«Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η σημερινή ημέρα να είναι συννεφιασμένη και όχι να έχει λιακάδα», είχε πει τότε ο Παναγιώτης Κ.

Την ίδια ώρα, σε σταθερή και καλή κατάσταση νοσηλεύονται τα πέντε άτομα που τραυματίστηκαν από τα πυρά του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου στήθηκε επιχείρηση γρήγορης υποδοχής και αντιμετώπισης στα Επείγοντα.

Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, καθώς τα περιστατικά έφταναν διαδοχικά, ενώ ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση πολλαπλών τραυματιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όπως μετέδωσε το ERTNews, όλοι οι τραυματίες παραμένουν εκτός κινδύνου και παρουσιάζουν καλή κλινική εικόνα.