Ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο χθες το πρωί στην Αθήνα, πυροβολώντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Σε δήλωσή του από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται, υποστηρίζει πως δεν στόχευσε άνθρωπο και κάνει λόγο για μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37.

21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές.

Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”.

Πυροβόλησα στο έδαφος. Δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας.

Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί.

Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», ανέφερε μέσα από τη ΓΑΔΑ ο ηλικιωμένος, μέσω δήλωσης που μετέφερε ο δικηγόρος του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό με τον 89χρονο. «Η περίπτωσή του ήταν μια προβληματική περίπτωση. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος είχε πάρει απορριπτική απόφαση στο αίτημα που είχε κάνει. Είχε οδηγηθεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή, στην οποία είχε πάρει επίσημη απάντηση αρνητική. Στη συνέχεια κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και από εκεί υπήρξε αρνητική απάντηση και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο, όπου όταν εκδικάστηκε η υπόθεση στο Εφετείο δεν προσήλθε. Τα ένσημά του ήταν πάρα πολύ λίγα. Πρέπει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λάμβανε σύνταξη ΟΓΑ, μία μικρή, χωρίς να έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Είναι μια διάταξη που ξεκινά από το ‘61. Πάλι το ‘87 ξανά είχε ενεργοποιηθεί επί Ανδρέα Παπανδρέου. Την περίοδο εκείνη δινόταν σύνταξη στους αγρότες, τους ανασφάλιστους, χωρίς να έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, ένα μικρό ποσό», είπε αρχικά.

«Είχε πολύ λίγα ένσημα στο ΙΚΑ, όπου σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΓΑ, δεν μπορούσε να γίνει η ενοποίηση που ζητούσε του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Ο ίδιος ταυτόχρονα λάμβανε άλλες δύο συντάξεις. Μία σύνταξη η οποία ήταν από τη Γερμανία και μία σύνταξη η οποία ήταν από την Αμερική. Κατά τη δική του ομολογία, με αυτό το σημείωμα που άφησε, που αναφέρει ότι έπαιρνε 2.600 από την Αμερική συν ένα μικρό ποσό περίπου στα 100 ευρώ από τη Γερμανία και ένα αντίστοιχο ποσό που έπαιρνε από τον ΟΓΑ», συνέχισε η κ. Βρύνα.

Για την κατάσταση της υγείας των υπαλλήλων που τραυματίστηκαν: «Το περιστατικό μάς έχει συγκλονίσει όλους. Αυτό που απασχολεί και την ηγεσία του υπουργείου φυσικά και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ανησυχία. Είναι λογικό όταν μπροστά στα μάτια σου γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και την άλλη μέρα καλείσαι να πας να εργαστείς στον ίδιο χώρο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλω να πω όμως ότι και η υπουργός χθες κατά την άφιξή της από την Κωνσταντινούπολη, από το αεροδρόμιο, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπου συνομίλησε και με τον τραυματία. Και να πω ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, όπως και οι άλλοι τέσσερις που έχουν τραυματιστεί από το Πρωτοδικείο είναι σε καλή κατάσταση. Αποδώ και πέρα φυσικά θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών, όπου εισέρχονται εκεί για να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ».

Η κ. Γεωργία Κότσιρα, συγγενής του 89χρονου μίλησε επίσης στο MEGA. «Είχαν μια συγγένεια ο πεθερός μου με τον παππού. Είχε φύγει για το εξωτερικό. Ο 89χρονος ερχόταν κάθε καλοκαίρι, τώρα μένει μόνιμα στην Αθήνα, έχει φύγει από την Αμερική. Ο άνθρωπος δεν ήταν ρακοσυλλέκτης που λένε. Αυτός είχε χρήματα, είχε μαζευτεί εδώ, έκανε καλή ζωή. Δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για όλα αυτά που λένε. Όλη η γειτονιά εδώ στο χωριό έχει μείνει άφωνη», ανέφερε.