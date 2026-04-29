«Εάν δεν ήταν ένας 89χρονος με μία παλιά καραμπίνα που δεν ήθελε να σκοτώσει, τι θα είχε συμβεί;», είναι το ερώτημα που ακούγεται από χθες από επίσημους φορείς όπως η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, από αστυνομικές πηγές και απλούς πολίτες.

Ο λόγος; Η ευκολία με την οποία ο υπερήλικας κατάφερε με δύο όπλα -είχε πάνω του και το 38άρι πιστόλι- να φτάσει στο γραφείο 23 του Πρωτοδικείου Αθηνών, να πυροβολήσει και να τραυματίσει, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους και στη συνέχεια να διαφύγει από έναν χώρο θεωρητικά πολύ καλά φυλασσόμενο. Μάλιστα, πρόκειται για έναν χώρο που το 2017 είχε γίνει και στόχος τρομοκρατικής επίθεσης, με τους δράστες να τοποθετούν βόμβα και η έκρηξη να προκαλεί σημαντικές υλικές ζημιές από την πλευρά της οδού Λουκάρως. Είναι η πλευρά που εκμεταλλεύτηκε και ο 89χρονος προκειμένου να μπει, από πόρτα χωρίς μηχάνημα X-RAY, να διανύσει μία σημαντική απόσταση πεζός και να φτάσει στα γραφεία των διοικητικών υπαλλήλων – γραμματέων.

«Κι αν όλα αυτά μπορεί να τα καταφέρει ένας υπερήλικας χωρίς κάποια ομάδα υποστήριξης, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος που θα ήθελε να προκαλέσει μεγάλη ζημιά», σχολιάζουν στα μεταξύ τους πηγαδάκια δικηγόροι, αλλά και αστυνομικοί. Μάλιστα, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, «το τεράστιο κενό στα μέτρα ασφαλείας που φάνηκε χθες είναι επίφοβο να… ανοίξει την όρεξη και σε άλλους, είτε ψυχικά διαταραγμένους, είτε στελέχη του αντάρτικου πόλεως».

Δικηγόροι σχολίαζαν πως υπάρχουν πάρα πολλά που είναι ελλιπή, ακόμα και η κάλυψη από κάμερες ασφαλείας, καθώς και το γεγονός πως παρότι ακούστηκαν πυροβολισμοί δεν βρέθηκε κάποιος από τη σχετικά νεοσύστατη Δικαστική Αστυνομία -έχει την ευθύνη ασφαλείας εντός των χώρων αυτών- να σταματήσει έναν 89χρονο που διέφυγε αμέσως μετά σαν… κύριος με ταξί!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπερήλικας διέκρινε όλα τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν με μία απλή κατόπτευση του χώρου, τον οποίο φέρεται να είχε επισκεφτεί και την προηγούμενη ημέρα, χρησιμοποιώντας πάντα ταξί για τις μετακινήσεις του, πληρώνοντας με μετρητά και αποφεύγοντας ακόμη και να έχει πάνω του κινητό τηλέφωνο. Ο ίδιος, εκμεταλλευόμενος κάποιες βασικές γνώσεις που είχε πάνω στα όπλα, μετασκεύασε την παλιά καραμπίνα με την οποία έσπειρε τον τρόμο, χρησιμοποιώντας την παράνομη στην Ελλάδα πιστολοειδή λαβή και αφαιρώντας -εάν υπήρχε- τον μειωτήρα φυσιγγίων. Παράλληλα, στην καμπαρντίνα που φορούσε, είχε από μέσα φτιάξει θήκη τόσο για την κοντόκαννη πλέον καραμπίνα όσο και για το 38άρι πιστόλι με το οποίο εντοπίστηκε στο ξενοδοχείο της Πάτρας.

Ο 89χρονος κινήθηκε πανέξυπνα και κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τις Αρχές για περίπου 6 ώρες, παρότι είχε κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του τεράστια δύναμη της ΕΛΑΣ στην Αττική αλλά και στη Μεσσηνία απ’ όπου κατάγεται και ζούσε για περίπου 6 μήνες κάθε χρόνο, φτάνοντας μέχρι και την Πάτρα. Πρόθεσή του, όπως ανέφερε και ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας που ανέλαβε την υπεράσπισή του, να περάσει αρχικά στην Ιταλία και να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο δεν του έδινε μία μικρή σύνταξη που ο ίδιος πίστευε ότι δικαιούται με βάση κάποια ένσημα. Παρότι όλες του οι προσπάθειες είχαν απορριφθεί τόσο διοικητικά όσο και από τη Δικαιοσύνη, ο υπερήλικας φαίνεται πως είχε κάποια εμμονή με το συγκεκριμένο θέμα που έφτασε μέχρι και στο σημείο να του οπλίσει το χέρι.

Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για άτομο που το 2018 είχε νοσηλευτεί για περίπου έναν μήνα στο ΨΝΑ στο Δαφνί, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία και του είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοκατοχής, καθώς -μεταξύ άλλων- είχε αφήσει δύο φυσίγγια δίκην απειλής στη Λουκάρως.

Το βράδυ της Τρίτης κρατήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ με την σε βάρος του ποινική δικογραφία το πρωί της Τετάρτης θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών όπου αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη και να ζητηθεί έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.