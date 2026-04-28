Ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, εντοπίστηκε στην Πάτρα και συνελήφθη, ενώ μαζί του είχε και γεμάτο περίστροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε με ταξί στην αχαϊκή πρωτεύουσα και πήγε σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Εκεί η υπάλληλος της ρεσεψιόν τον αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία, με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έφοδο στο χώρο.

Επίσης, η εκπομπή Live News ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Ιταλία.

Το χρονικό των επιθέσων

Το θρίλερ, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας και φιλοξενείτο σε ανιψιά του στα Άνω Πατήσια, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, κρύβοντας την καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε, μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο δράστης, φεύγοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μία δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Στη συνέχεια άφησε το όπλο πάνω σε ένα γραφείο και εξαφανίστηκε.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.