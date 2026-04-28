Τις στιγμές πανικού που επικράτησαν σε ισόγειο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών στη Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο), όπου τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν από τα πυρά του 89χρονου, περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, γενικός γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού. Όπως περιγράφει, άκουσε τους πυροβολισμούς και λίγο αργότερα αντίκρισε τραυματισμένες συναδέλφισσές του και αίματα στο πάτωμα.

«Ανησυχήσαμε όλοι, βγήκαμε στο διάδρομο και ακούσαμε πως υπάρχει ένας ένοπλος. Υπήρξε πανικός, όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Όταν πέρασε λίγη ώρα, μάθαμε ότι το όπλο που ήταν μια κοντόκανη καραμπίνα, την παράτησε κάπου και έφυγε προς τα έξω. Μπήκαμε στο γραφείο και είδαμε ότι τέσσερις συναδέλφισσές μας είχαν τραυματιστεί. Κυρίως στα πόδια, γιατί πυροβόλησε προς το πάτωμα και τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μία λίγο περισσότερο στο πόδι της. Υπήρχαν αίματα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, πανικός. Έτρεμαν από την ανησυχία και τον πανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της ασφάλειας του κτιρίου στη Λουκάρεως, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό κτίριο του Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς επαρκή φύλαξη. Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με άλλες δικαστικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έλεγχοι εισόδου με μηχανήματα X-Ray.

Ο ίδιος προανήγγειλε άμεσες ενέργειες από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, με έκτακτη συνεδρίαση εντός της ημέρας, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί λύση στο ζήτημα της ασφάλειας.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, πρόσθεσε ότι συνάδελφός του επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη όταν εκείνος άφησε το όπλο, ωστόσο σταμάτησε όταν τον είδε να βγάζει κάτι από την τσέπη του. Ήταν η στιγμή που ο 89χρονος έβγαλε τους φακέλους και είπε: “Εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό που έγινε”».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αμπαρκιώτης, σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του κτιρίου, επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ζητηθεί η λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτίριο, αλλά και συνολικά στις δικαστικές υπηρεσίες.