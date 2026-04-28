Για τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον Κεραμεικό μίλησε εργαζόμενος του ΕΦΚΑ, μεταφέροντας την εικόνα πανικού και αναστάτωσης μέσα στον χώρο εξυπηρέτησης, εξαιτίας των πυροβολισμών που σημειώθηκαν από ηλικιωμένο.

«Είμαστε σε μία υπηρεσία που είναι υπό την επίβλεψή μας όλες οι Μονάδες του ΕΦΚΑ Αττικής. (…) Ενημερωθήκαμε ότι μπήκε ένας άνθρωπος 89 ετών ο οποίος έχει ξανααπασχολήσει τις Αρχές. Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο στο Μητρώο, απροειδοποίητα έβγαλε την καραμπίνα, ζήτησε από τον κόσμο να απομακρυνθεί, γύρισε την καραμπίνα από την άλλη μεριά και πυροβόλησε», ανέφερε ο άνδρας μιλώντας στο Action 24.

«Εκεί, όμως, που πυροβόλησε υπήρχε άνθρωπος της ΔΥΠΑ, είναι οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται για δύο χρόνια για να βγουν σε σύνταξη, από 55-65 ετών. Τραυμάτισε, λοιπόν, τον άνθρωπο πολύ σοβαρά στο πόδι, έχει χάσει πάρα πολύ αίμα, έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να είναι καλά, θα πάμε από εκεί».

«Δεν γνωρίζω εάν ο δράστης είχε κάποιο ραντεβού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως κάποιοι/ες ηλικιωμένοι/ες οι οποίοι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να περάσουν χωρίς ραντεβού. Κρίνουμε την ηλικία, κρίνουμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, ότι πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε… Η πλειοψηφία των συναλασσόμενων είναι με ραντεβού», εξήγησε.