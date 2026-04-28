Τον τρόμο στην Αθήνα έσπειρε σήμερα το πρωί ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης, ο οποίος νωρίτερα άνοιξε πυρ με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού. Ο ίδιος δράστης μετέβη στη συνέχεια στην οδό Λουκάρεως, στο κτίριο του Εφετείου και πυροβόλησε άλλα τρία άτομα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος άνδρας άφησε το όπλο του στην οδό Λουκάρεως.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για ένα διαταραγμένο ψυχικά άτομο που είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο ισόγειο του Εφετείου Αθηνών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμων. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με τις αναζητήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το κυνηγετικό όπλο εντοπίστηκε.

Το επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, όταν ο ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στο υποκατάστημα και άνοιξε πυρ.

Ένας υπάλληλος, προς το μέρος του οποίου πυροβόλησε ο δράστης, τραυματίστηκε στο πόδι. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία, κάνοντας χρήση τουρνικέ μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης διέφυγε από το σημείο και ξεκίνησε η αναζήτησή του από την Ελληνική Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα έπεσαν οι πυροβολισμοί στη Λουκάρεως.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον ΕΦΚΑ ο 89χρονος ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, καθώς ήθελε να συναντήσει έναν υπάλληλο για ένα ζήτημα που έχει με τα ένσημά του. Εκεί διαπληκτίστηκαν και τον πυροβόλησε.

Πάντως, εκπρόσωπος εργαζομένων του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, τόνισε, σε δηλώσεις της στο MEGA: «Ενημερωθήκαμε πως ο συγκεκριμένος άνδρας, χωρίς να μιλήσει και χωρίς να έχει πραγματοποιήσει κάποια συναλλαγή με το κατάστημα, άρχισε να πυροβολεί. Ο συνάδελφος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για την κατάστασή του».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος είχε κρύψει την καραμπίνα του στην καμπαρντίνα του.