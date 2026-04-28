Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 28/4 στην Άμεση Δράση καθώς ένας ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, και άνοιξε πυρ.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμένο υπάλληλο στο πόδι, προς το μέρος του οποίου πυροβόλησε ο δράστης.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία, κάνοντας χρήση τουρνικέ μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για έναν ρακοσυλλέκτη 89 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί.