«Ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καμπαρντίνα μπήκε στο γραφείο 23 και πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα», ανέφερε δικηγόρος, ο οποίος περιέγραψε το δεύτερο σκηνικό πανικού που σημειώθηκε στο κτίριο επί της οδού Λουκάρεως, που ακολούθησε τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού από ηλικιωμένο άνδρα.

«Βρισκόμασταν στον προαύλειο χώρο επί της οδού Λουκάρεως στο Πρωτοδικείο, μόλις έφευγα από το κτίριο. Ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν πολλοί συνάδελφοι. Βγήκε ένας γραμματέας και μας προειδοποίησε ότι υπάρχει όπλο και πυροβολούν».

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καμπαρντίνα μπήκε στο γραφείο 23, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε. Αυτό που μας είπαν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή είναι ότι υπήρχαν τρεις τραυματίες, περισσότερα δεν γνωρίζουμε».

«Υπήρξε πανικός, άρχισαν να τρέχουν οι συνάδελφοι, αρχίσαμε όλοι να αναρωτιόμαστε τι συνέβη την ώρα που έβγαινα κι εγώ από το κτίριο. Προσωπικά δεν τους άκουσα τους πυροβολισμούς, γιατί ήμουν πιο δίπλα, αλλά από τις διπλανές αίθουσες πάρα πολλοί συνάδελφοι μαρτυρούν ότι ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί, οι οποίοι -όπως λέει η αστυνομία- έπεσαν στο πάτωμα. Ξέρουμε ότι υπήρξαν δύο τραυματίες από την υπηρεσία Γραμματείας στο γραφείο 23 στο Πρωτοδικείο.

«Γνωρίζουμε ότι βρισκόταν πριν στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Δεν υπάρχει έλεγχος μετάλλων, ούτε αστυνομία υπήρχε εκείνη την ώρα στον χώρο του Πρωτοδικείου. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος έλεγχος και προστασία. Αυτό που συνέβη ξεπερνάει κάθε όριο ασφαλείας», τόνισε.