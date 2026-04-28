Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbeast δείχνει τον 89χρονο που σκόρπισε τον τρόμο σήμερα στο κέντρο της Αθήνας να βγαίνει από τον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, μετά τους πυροβολισμούς, κρατώντας στο δεξί του χέρι την καραμπίνα, την οποία έχει καλύψει με ένα μπουφάν.

Ο 89χρονος, γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, φαίνεται να βγαίνει ατάραχος από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, φορώντας καπαρντίνα και τραγιάσκα στο κεφάλι. Ο δράστης των πυροβολισμών μετέβη στη συνέχεια με ταξί στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, στο κτίριο του Εφετείου, και πυροβόλησε άλλα τέσσερα άτομα.

Σημειώνεται ότι με τραύματα στα πόδια από πυροβολισμούς διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός συνολικά πέντε άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν από τα πυρά του 89χρονου, πρώτα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και είναι όλοι εκτός κινδύνου.

Πώς έγιναν οι αιματηρές επιθέσεις

Στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, αρχικά, ο 89χρονος τραυμάτισε με καραμπίνα εργαζόμενο και ακολούθως τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο του Εφετείου και πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τις τέσσερις γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά. Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκανε λόγο για τέσσερις γραμματείς του Πρωτοδικείου, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά. Διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. «Δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες ο συγκεκριμένος», σημείωσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης 28/4, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος άνδρας μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Φωτογραφίες από το Εφετείο:

Φωτογραφίες από τον ΕΦΚΑ: