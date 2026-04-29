Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 29/4, ο 89χρονος πιστολέρο, ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο χθες, Τρίτη, μπουκάροντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως και τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο άνδρας κρατείται από χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου και απολογήθηκε.

Η σύλληψή του έγινε στην Πάτρα σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία.

Ο 89χρονος επιμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα και λέει πως αυτό όπλισε το χέρι του και τον έκανε να πάρει την απόφαση να σπείρει τον πανικό στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδοκείο. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.

Το χρονικό των επιθέσεων

Ο δράστης αρχικά έφτασε με ταξί στην περιοχή του Κεραμεικού και άνοιξε πυρ εντός των εγκαταστάσεων του ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο.

Στη συνέχεια επίσης με ταξί μετέβη στο Πρωτοδικείο, όπου από πυροβολισμό του τα σκάγια εξοστρακίστηκαν και τραυμάτισαν τέσσερις υπαλλήλους.

Ο ηλικιωμένος ξεκίνησε από τα Κάτω Πατήσια με ταξί και έφτασε στον Κεραμεικό γύρω στις 10:30. Μπήκε στο κτίριο του ΕΦΚΑ χωρίς ο υπάλληλος ασφαλείας στην είσοδο να αντιληφθεί ότι κάτω από την καμπαρντίνα του έκρυβε μια κοντόκαννη καραμπίνα. Ανέβηκε στο τμήμα Μητρώου στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε στο γκισέ.

Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε στο πόδι και οι πρώτοι αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο τού έδεσαν το τραύμα με αιμοστατικό επίδεσμο, για να σταματήσει η αιμορραγία.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του, όπου ο δράστης απομακρύνεται ψύχραιμος από το σημείο με το όπλο στο χέρι.

Η στιγμή που ο 89χρονος βγαίνει από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς:

Μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στις 11:17, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρεως. Ο ηλικιωμένος μπήκε στην είσοδο του κτιρίου όπου δεν γίνεται έλεγχος και άρχισε να πυροβολεί προς το πάτωμα. Από τα σκάγια των κυνηγετικών φυσιγγίων που έριξε με την καραμπίνα, τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Φεύγοντας μετά την επίθεση, ο δράστης κοντοστάθηκε στην πύλη του Πρωτοδικείου. Γύρισε για λίγο πίσω, πέταξε μερικούς φακέλους λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σε αυτούς τους φακέλους θα βρείτε τον λόγο για τον οποίο έκανα ό,τι έκανα».

Ο 89χρονος

Αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο του Πρωτοδικείου και άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου.

Ο 89χρονος τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας. Πάνω του βρέθηκε ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.

Ως προς τον τρόπο που μετακινήθηκε από σημείο σε σημείο στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Πάτρα, οι Αρχές κατέληξαν πως όλες του οι διαδρομές έγιναν με ταξί.

Είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο

Τον Ιούλιο του 2018, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ERTNEWS, o 89χρονος σήμερα άνδρας είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο με γνωμάτευση ψυχιάτρου που τον έκρινε ικανό. Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου προκάλεσε επεισόδιο με εισαγγελέα και ψυχίατροι που τον εξέτασαν στο Δαφνί έκριναν απαραίτητο τον εγκλεισμό του, όπως και έγινε με εισαγγελική εντολή και ακολούθησε άρση της άδειας οπλοφορίας του.

Τότε ο δράστης είχε έρθει σε φραστική αντιπαράθεση με την εισαγγελέα στο γραφείο της, εξαιτίας της αρνητικής για εκείνον δικαστικής εξέλιξης, στη διαμάχη του με τον ασφαλιστικό οργανισμό και είχε ακουμπήσει τέσσερις σφαίρες πάνω στο γραφείο της με αποτέλεσμα να διατάξει τον εγκλεισμό του.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε

Η επιστολή του 89χρονου

Στην επιστολή του, ο 89χρονος φέρεται να αναφέρεται στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής του, επιχειρώντας να εξηγήσει τι τον οδήγησε στην ακραία αυτή ενέργεια. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, περιγράφει μια ζωή γεμάτη στερήσεις, ενώ εστιάζει ιδιαίτερα στο ζήτημα της σύνταξής του.

Ολόκληρη η επιστολή του

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε “γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.».