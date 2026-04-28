Λίγο πριν εγκαταλείψει τη χώρα, συνελήφθη ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, καθώς ανενόχλητος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηλικιωμένος φέρεται να λάμβανε δύο συντάξεις από Γερμανία και ΗΠΑ, όπου είχε δουλέψει, ωστόσο διεκδικούσε και την έκδοση σύνταξης στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα είχε δουλέψει μόνο τρεις μέρες σε όλη του τη ζωή, οπότε οι δύο συντάξεις δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν με τον ΟΓΑ, με αποτέλεσμα να απορριφθούν και τα σχετικά του αιτήματα, τόσο από υπηρεσίες όσο και όταν πήγε στα δικαστήρια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα όπλα που κατείχε -καραμπίνα και περίστροφο- τα είχε προμηθευτεί από τη μαύρη αγορά, επειδή ήταν σβησμένος ο σειριακός τους αριθμός. Ωστόσο, λίγα χρόνια πριν είχε κριθεί ικανός να οπλοφορεί.

Το Star ανέφερε ότι ο 89χρονος είχε εξεταστεί από τρεις διαφορετικούς γιατρούς – ψυχίατρο, οφθαλμίατρο, παθολόγο – οι οποίοι έκριναν ότι μπορεί να φέρει όπλο. Τρεις μήνες αργότερα, όμως, απείλησε εισαγγελέα με αποτέλεσμα να απασχολήσει τις αρχές.

Συγγενείς του, μιλώντας στο Live News, είπαν για τον 89χρονο: «Το μάθαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, παντρεμένος με μία κοπελίτσα από τη Γιάφα, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Έχει μία κόρη. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Έχουν χωρίσει. Ήταν εδώ. Έχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Έχει ένα σπιτάκι εδώ στο χωριό. Πέσαμε από τα σύννεφα και που μάθαμε ότι είχε νοσηλευτεί το ’18. Εδώ στο χωριό δεν είχε δώσει το δικαίωμα καθόλου. Μίλαγε, ευγενικός. Δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο».

«Λύσσαξα και θα τους δαγκώσω»

Επιστολή στα μέσα ενημέρωσης, στην οποία περιγράφει τη ζωή του και επιχειρεί να αιτιολογήσει τις πράξεις του, απέστειλε ο 89χρονος.

Στην επιστολή έγραψε τους λόγους που όπλισαν το χέρι του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

(…)

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί».

Η στιγμή της σύλληψης

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα και για την ακρίβεια στο μπαρ του ξενοδοχείου, ενώ πάνω του είχε ένα γεμάτο όπλο. Υπάλληλος του ξενοδοχείου στο οποίο εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος περιέγραψε την άφιξή του, όπως και τη σύλληψη από την αστυνομία.

Η γυναίκα είπε στο Live News ότι ο άνδρας ζήτησε δωμάτιο για να μείνει και στη συνέχεια πήγε στο μπαρ να ξεκουραστεί. Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί, όμως, και έσπευσε αμέσως στο σημείο.

Ο 89χρονος, στη θέα των αστυνομικών, δεν αντέδρασε, ενώ όταν συνελήφθη, ζήτησε να μιλήσει στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, αναφέροντας χαμογελαστός: «Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για όλα, θα με δείτε στις ειδήσεις».