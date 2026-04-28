Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 89χρονου που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς λάμβανε δύο συντάξεις από το εξωτερικό αναφέρουν πληροφορίες, αλλά διεκδικούσε και στην Ελλάδα. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μετέβη στην Πάτρα ανενόχλητος, παρότι φωτογραφία του έκανε τον γύρο της χώρας.

Ο ηλικιωμένος μετά τη δεύτερη επίθεση του κάλεσε ραδιοταξί και πήγε στην Πάτρα, πληρώνοντας περίπου 200 ευρώ, ανέφεραν πληροφορίες του Newsbeast.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 89χρονος μετέβη σε κεντρικό ξενοδοχείο και πριν κάνει check-in συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Ποιο ήταν το κίνητρο

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ άφησε πίσω του τρία σημειώματα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποίησε την επίθεση, γιατί εδώ και 20 χρόνια παλεύει για την έκδοση σύνταξης στην Ελλάδα, ενώ δεν του αναγνωρίζονται 440 ένσημα.

Ωστόσο, πληροφορίες του Newsbeast αναφέρουν ότι λαμβάνει δύο συντάξεις, από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, στην Ελλάδα έχει δουλέψει μόνο τρεις μέρες σε όλη του τη ζωή, όμως ζητούσε οι δύο συντάξεις του να ενσωματωθούν με τον ΟΓΑ.

Το συγκεκριμένο αίτημά του, όμως, έχει απορριφθεί από όλους τους φορείς, ακόμη και στα δικαστήρια που προσέφυγε. Αυτό, φέρεται να ήταν και ο λόγος που όπλισε το χέρι του.

Η στιγμή της σύλληψης

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στην Πάτρα και για την ακρίβεια στο μπαρ του ξενοδοχείου, ενώ πάνω του είχε ένα γεμάτο όπλο. Υπάλληλος του ξενοδοχείου στο οποίο εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος περιέγραψε την άφιξή του, όπως και τη σύλληψη από την αστυνομία.

Η γυναίκα είπε στο Live News ότι ο άνδρας ζήτησε δωμάτιο για να μείνει και στη συνέχεια πήγε στο μπαρ να ξεκουραστεί. Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί, όμως, και έσπευσε αμέσως στο σημείο.

Ο 89χρονος, στη θέα των αστυνομικών, δεν αντέδρασε, ενώ όταν συνελήφθη, ζήτησε να μιλήσει στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, αναφέροντας χαμογελαστός: «Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για όλα, θα με δείτε στις ειδήσεις».

