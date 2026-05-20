Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τα δημοσιεύματα για νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει η Άγκυρα σχετικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιογραφικές πληροφορίες, επισημαίνοντας ωστόσο πως η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου και θα αντιδράσει αναλόγως, όταν θα έχει πλήρη εικόνα των διατάξεων.

Η κ. Ζωχιού υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να την εκθέσουν χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. «Συγκεντρώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά δεν κάνουμε κινήσεις που θα μπορούσαν να μας εκθέσουν, χωρίς να έχουμε την εικόνα του περιεχομένου του νομοσχεδίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά σενάρια και θα προβεί στις προσήκουσες αντιδράσεις και ενέργειες, ανάλογα με το περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου.

Ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία

Ερωτηθείσα για το ζήτημα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία παραμένουν πάντοτε ανοικτοί.

Η ελληνική πλευρά, όπως είπε, προνοεί και συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά θα κινηθεί με ψυχραιμία και θεσμική ακρίβεια.

Η Αθήνα επιμένει στη γραμμή του διαλόγου, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις και το ισχύον νομικό καθεστώς στο Αιγαίο.

Η κ. Ζωχιού επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών έχει επισημάνει πολλές φορές πως δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος της συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Κατά συνέπεια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο.

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ανυπόστατο δόγμα»

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ήταν σαφής ως προς τη θέση της Ελλάδας απέναντι στη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ανυπόστατο δόγμα. Το νομικό καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο», σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει καμία βάση στις τουρκικές διεκδικήσεις που απορρέουν από το συγκεκριμένο αφήγημα.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι στόχος της Ελλάδας παραμένει η διευθέτηση της διαφοράς περί οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στη βάση του διαλόγου και του Διεθνούς Δικαίου.

Το ΥΠΕΞ κρατά επί του παρόντος στάση αναμονής, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση της Ελλάδας θα εξαρτηθεί από το πραγματικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου. «Θα πρέπει να περιμένουμε τις διατάξεις του νομοσχεδίου με ψυχραιμία. Όταν θα έχουμε σαφή εικόνα θα αντιδράσουμε», ανέφερε η κ. Ζωχιού.

Το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τις θέσεις και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όλα τα ενδεδειγμένα μέσα.