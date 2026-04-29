Η έξοδος του 89χρονου πιστολέρο από τη ΓΑΔΑ και η άφιξη στην Ευελπίδων

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 89χρονος που εξαπέλυσε χθες δύο ένοπλες επιθέσεις, με πέντε τραυματίες, στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών της Λουκάρεως. Ο δράστης εξήλθε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 29/4 από τη ΓΑΔΑ.

Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη στην Πάτρα, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στη ΓΑΔΑ, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Η έξοδος του 89χρονου από τη ΓΑΔΑ:

Η άφιξη στην Ευελπίδων:

Ο 89χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, επανέλαβε ότι αιτία των πράξεων του ήταν ότι δεν δικαιώθηκε στην πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο, για τη χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης που ζητούσε για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε σύνταξη από την Αμερική και την Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ανέφερε: «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω, θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα. Γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους. Ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου. Ήθελα να κάνω σαματά».

Ο ίδιος εξήγησε ότι πήρε ταξί από τον ΕΦΚΑ «γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στη Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το Πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα. Τον ρώτησα (σ.σ. τον ταξιτζή) πόσα θες για να με πας Πάτρα. Του έδωσα 250 ευρώ και με πάει στην Πάτρα.

Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα.

Σκέφτηκα κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Τι να πάω στην Ελλάδα φυλακή, τι να πάω στη Γαλλία.

Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν.

Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν».

Για τη διαφυγή του μετά την επίθεση στη Λουκάρεως, σημείωσε: «Ήξερα από πού θα πάω για να αποφύγω τους ελέγχους».

Ο 89χρονος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι μαζί του είχε πάρει βαλίτσα με διαβατήριο και ταυτότητα μέσα.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι»

Εντωμεταξύ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του χτες το βράδυ στο Action24 στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές», σχολιάζοντας τα περιστατικά με δράστη τον 89χρονο, στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία χαρακτήρισε επικίνδυνα και δυσάρεστα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας», και έκανε λόγο για κενά ασφαλείας στο Πρωτοδικείο και για αποτίμηση των ενεργειών της αστυνομίας στη υπόθεση.

Ειδικότερα ο υπουργός σημείωσε πως εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου, λέγοντας: «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους… Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν;.. Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο…».

Σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη της αστυνομίας, είπε πως, ο ίδιος εστίασε στο να είχε συλληφθεί γρηγορότερα ο δράστης, ώστε να πάψει ο κίνδυνος και πρόσθεσε ότι θα γίνει αποτίμηση, ώστε σε τυχόν αντίστοιχες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Για τον 89χρονο ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει έντονα ψυχολογικά προβλήματα, για τα οποία και είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική παραγγελία και αναρωτήθηκε πώς ξανά απέκτησε όπλο από τη στιγμή που το 2018 του είχε αφαιρεθεί.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο 89χρονος που δεν συμπεριφερόταν αντίστοιχα με την ηλικία του», σημείωσε ο υπουργός και τόνισε: «Δεν έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στην Ελλάδα, όπου μπαίνει ένας ένοπλος μέσα σε μια Υπηρεσία και πυροβολεί υπαλλήλους. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη, τόσο ασφαλή, να φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες, να υπάρχουν παντού κάμερες και ιδιωτικοί φύλακες και να κάνουμε τόσες δαπάνες. Δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα».